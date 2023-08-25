Trump hapishaneye teslim oldu, sabıka fotoğrafı çekildi

Trump'a açılan son dava

Georgia'nın Atlanta kentinde, "eyaletteki 2020 başkanlık seçimi sonuçlarına müdahale girişimi" iddiasını uzun süredir soruşturan Fulton bölgesi savcılarının sundukları deliller ve tanık ifadelerinin ardından Trump'a yeni suçlamalar isnat edilen iddianame 14 Ağustos'ta kamuoyuna açıklanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, seçim sonuçlarına müdahale davasında teslim olduktan sonra sabıka fotoğrafı çekilen ilk Amerikan başkanı olarak tarihe geçti. Gelecek yıl yapılacak seçimde yarışacak olan Trump, bağış toplamak için bu fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı.Eski Başkan Trump, ABD'de Georgia eyaleti 2020 seçim sonuçlarına müdahalede bulunduğu suçlamasıyla hazırlanan iddianame kapsamında teslim oldu.Trump için yapılan 4. gözaltı işleminde, tutuklama dosyası için ilk kez sabıka fotoğrafı çekildi. Diğer mahkemelerin yapmadığı uygulamaya Georgia'da başvurulurken Trump ülke tarihinde sabıka fotoğrafı çekilen ve parmak izi veren ilk eski başkan olarak tarihe geçti.Seçime müdahale davasında Georgia'da teslim olan Trump, Fulton Bölge Hapishanesi tarafından yapılan işlemlerin ardından tahliye edildi.Bu dava kapsamında 200 bin dolar olarak belirlenen kefalet bedelini ödeyen Trump, yaklaşık 20 dakika içinde hapishaneden ayrıldı.2024'te yapılacak başkanlık seçimlerinde yarışacak olan Trump, bölgeden kendi özel uçağı ile ayrıldı. Trump, çatık kaşlı olduğu görülen fotoğrafını da sosyal medya hesapları ve kendi internet sitesinden de yayınladı.Daha önce kendisine yönelik üç ayrı dava için yetkili makamlara teslim olan Trump'ın hiç tutuklama dosyası için sabıka fotoğrafı çekilmemişti.98 sayfalık 41 suçlamanın yer aldığı iddianamede, Trump'a 13 suç isnat edilmişti.Trump'ın yanı sıra aralarında eski avukatları Rudy Giuliani ile eski Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Mark Meadows'un da bulunduğu 18 kişiye daha suçlama yöneltilmişti.