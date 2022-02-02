Yeni değişiklikler yolda... İlk hangi Bakan gidiyor ..

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesinde yer alan Abdülhamit Gül'ün Adalet Bakanlığı'ndan istifasının ardından yerine atanan Bekir Bozdağ, TBMM'de yemin ederek görevine başladı.





Adalet Bakanlığı'ndaki değişikliğin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Gerekirse kabinede yeni değişiklikler yapabiliriz" diyerek revizyon mesajı vermesi siyasi kulisleri hareketlendirdi.





AKP kulislerinde 3-4 bakanın değişeceği beklentisi dile getirilirken, "görevden alınacak bakanlar" listesinde Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ilk sırada sayılıyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, hafta başında yapılan kabine toplantısı sonrasında Adalet Bakanlığı'ndaki görev değişimiyle ilgili, "Değişen şartlara ve ihtiyaçlara göre kabinede revizyona gitmemiz normaldir. Kabinedeki değişimler de bir bayrak yarışıdır. Gerekirse kabinede yeni değişiklikler yapabiliriz" sözleriyle de değişikliklerin arkasının gelebileceği mesajını verdi.





Değişiklik için kimlerin adı geçiyor?

Erdoğan'ın bu açıklamaları, yaklaşık bir hafta aradan sonra çalışmalarına yeniden başlayan Meclis kulislerini de hareketlendirdi.





Erdoğan'ın son dönemde yaptığı kabine değişikliklerinde, parlamentodan isimleri kabineye taşıması nedeniyle Pakdemirli'nin yerine daha önce Tarım Bakanlığı yapan Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker'in getirilebileceği yorumu yapılıyor.





AKP kulislerinde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun adı da değişecek bakanlar arasında sayılıyor.





Seçim kabinesi mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabinenin yaklaşık yarısını değiştirdiğine dikkat çekilirken bundan sonraki süreçte yapılacak değişikliklerle beraber "seçim kabinesi"ni de oluşturmuş olacağı vurgulanıyor.





2018 seçimlerinden sonra oluşturduğu kabinesinde teknokrat isimlere ağırlık veren Erdoğan'ın, parti içinden de gelen "teknokrat bakanların Meclis ve halktan kopuk olduğu" eleştirilerini dikkate alarak, kabinede siyasi deneyimi olan isimlerin ağırlığını artıracağına işaret ediliyor.





Erdoğan'ın yerel seçimler öncesinde "metal yorgunluğu" gerekçesiyle seçilmiş belediye başkanlarına görevden el çektirdiğine dikkat çekilerek kabine de "yorgun, etkisiz veya "uyumsuz" görülen isimlerin değiştirileceği ifade ediliyor.





Şahin politikanın işareti mi?

Muhalefet partilerinde ise AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a yakınlığı ile bilinen, milli görüş kökenli bir isim olan Abdülhamit Gül'ün görevden alınması, iktidarın seçimlere giderken daha "şahin" politikalar izleyeceğinin işareti olarak görülüyor.



