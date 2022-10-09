Samanyolu Haber /Gündem / Yeni infaz düzenlemesi netleşiyor: AKP cezaevlerini tıka basa dolduracak /09 Ekim 2022 10:36

Yeni infaz düzenlemesi netleşiyor: AKP cezaevlerini tıka basa dolduracak

Suç işleyen birisi, bir gün bile olsa hapse girecek. İki yılın altındaki bazı suçlar erteleme kapsamından çıkarılacak, yeni infaz hesaplaması ile suçlu belli bir süre için hapiste kalacak.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın duyurduğu yeni infaz sisteminin ana hatları ortaya çıkmaya başladı. AB ülkelerindeki ‘Rehabilitasyon’ sistemi Türkiye’de de uygulanacak. Buna göre, erteleme veya denetimli serbestlik kuralları yeniden belirlenecek. Suç işleyen birisi, bir gün bile olsa hapse girecek. İki yılın altındaki bazı suçlar erteleme kapsamından çıkarılacak, yeni infaz hesaplaması ile suçlu belli bir süre için hapiste kalacak. Cezasının bir bölümünü için de Avrupa’daki gibi kamu hizmetinde çalıştırma gibi yöntemler devreye sokulacak.

Medyaradar'da yer alan habere göre AKP kaynakları, özellikle tehdit, hakaret gibi suçlardaki infaz sistemine göre suçlunun hapse girmediğini hatırlatarak “Toplumda infial uyandırıyor bu durum. Bunlarla ilgili belki bir ev hapsi de düşünülebilir. Bu tip suçlarda genelde erteleme, para cezasına çevirme gibi uygulamalar var. Yani cezası hapis cezası gerektirmeyen suçlarla ilgili bir düzenleme olacaktır. Suçu işleyip, hiçbir şey olmamış gibi dolaşamayacaklar. Değişik suç tiplerinde ceza miktarlarına bakmak suretiyle bir kısmında tam infaz, bir kısmında belli bir süre infaz olabilir, erteleme kalkabilir” diye konuştu.
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