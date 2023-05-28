Samanyolu Haber /Sağlık / Yeni Kovid-19 salgını alarmı yapıldı: Bir haftada 65 milyon kişiyi hasta edebilir! /28 Mayıs 2023 09:51

Yeni Kovid-19 salgını alarmı yapıldı: Bir haftada 65 milyon kişiyi hasta edebilir!

Dünya Sağlık Örgütü geçtiğimiz aylarda Kovid-19'u küresel acil durum olmaktan çıkardığını açıklamıştı. Ancak Çin'den yine endişe veren haber geldi. Yeni Kovid-19 varyantının haftada 65 milyon kişiyi enfekte edebileceği belirtildi. Ancak uzmanların iyimser bir notu da var; "Ağır vakalar ve ölümler daha az olabilir."

SHABER3.COM

Çin'in haziran sonu itibarıyla haftada yaklaşık 65 milyon kişiye bulaşabilecek yeni bir Kovid-19 dalgasına hazırlandığı bildiriliyor.

XBB varyantının yol açtığı bu yeni dalga, Çinli yetkililerin tecrit önlemleri de dahil vatandaşlara baskıcı kısıtlamalar getiren "sıfır-Kovid" politikasını kaldırmasından en az 6 ay sonra geliyor.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, önde gelen Çinli epidemiyolog Cong Nanşan, Guangzhou'daki bir konferansta "beklenen" dalganın nisan sonunda başladığını ve kendi modellemesine göre Çin'in haftada 40 milyon enfeksiyona yaklaşıyor olabileceğini söyledi.

Nanşan, haziran sonunda haftalık enfeksiyon sayısının 65 milyonla zirve yapacağını belirtti.

The Washington Post'un haberine göre Nanşan, XBB omicron alt varyantları (XBB 1.9.1, XBB.1.5 ve XBB.1.16 dahil) için iki yeni aşının ön onay aldığını söyledi ve üç ya da 4 aşının daha yakında onaylanacağını sözlerine ekledi.

PANDEMİDEN ÇIKILMIŞTI
Asya'da Hindistan'dan Batı'da ABD'ye kadar vakaları hızla artıran yeni koronavirüs türü, önceki aylarda endişe konusu olmuştu.

Ancak Dünya Sağlık Örgütü, mayıs başında koronavirüs pandemisine ilişkin derecelendirmesini düşürerek artık Kovid-19'u küresel bir acil durum olarak nitelendirmediğini açıklamıştı.

Çinli yetkililere göre yeni dalga muhtemelen daha az şiddetli olacak ancak halk sağlığı uzmanları ölümlerin aniden artmasını önlemek için agresif bir takviye aşı programı ve hastanelerde kullanıma hazır antiviral ilaç tedariki gerektiğini söylüyor.

AĞIR VAKALAR VE ÖLÜMLER DAHA AZ OLACAK, AMA...
The Washington Post'a konuşan Hong Kong Üniversitesi Halk Sağlığı Fakültesi epidemiyoloğu Ben Cowling, "Enfeksiyon sayısı daha az olacak. Ağır vakalar kesinlikle daha az olacak ve ölümler daha az olacak ancak sayı yine de büyük olabilir" dedi.

Bunun daha hafif bir dalga olduğunu düşünsek bile, yine de toplum sağlığı üzerinde epey ciddi bir etkisi olabilir.

Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi Baş Epidemiyoloğu Vu Zunyu, aralık ve ocaktaki Omicron varyantı dalgası sırasında Çin'deki 1,4 milyar kişinin en az yüzde 80'inin enfekte olduğunu söyledi.

Bu varyant kitlesel enfeksiyonlara yol açarak şehirlerdeki hastaneleri ve krematoryumları aşırı yoğunlaştırmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yeni Kovid-19 salgını alarmı yapıldı: Bir haftada 65... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:49:29