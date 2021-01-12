Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçında 13 gol

Kupa son 16 turunda Yeni Malatyaspor ile Galatasaray karşılaştı. Penaltılara giden maçta, Galatasaray Yeni Malatyaspor'u 7-6 yendi. Hatalı gol yiyen Fatih 2 penaltı kurtardı.





3. dakikada Belhanda’nın ara pasıyla ceza sahasına giren Linnes’in sağ taraftan penaltı noktası üzerine gönderdiği meşin yuvarlağa Emre Akbaba’nın vuruşunu kaleci Ertaç çeldi. Dönen topu savunma araya girerek kornere gönderdi.





27. dakikada Zeki Yavru’nun ceza alanı dışı sağ çaprazında kaleye yaklaşık 25 metre uzaklıktan çektiği şutta top üstten auta gitti.





30. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Adem Büyük, topu rakip ceza sahası dışına kadar sürdükten sonra pasını sağ çaprazdaki Zeki Yavru’ya aktardı. Bu oyuncunun ceza alanına girerek yaptığı vuruş yan ağlarda kaldı.





40. dakikada Saracchi’nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada penaltı noktası üzerinde Diagne, topu ayağıyla yumuşatarak yanındaki Emre Akbaba’nın önüne indirdi. Emre’nin vuruşu üstten dışarı çıktı.





2. yarıda karşılıklı ataklar izlendi. Son dakikalarda Luyindama ve Hadebe birer fırsatı değerlendiremedi. Maç uzatmalara gitti.





102. dakikada Umut Bulut, Malatyaspor'u 1-0 öne geçirdi. Golde kaleci Fatih uzaktan gelen topu koltuk altından kaçırdı.





120. dakikada Luyindama kafayla skoru 1-1'e getirdi ve maçı penaltılara götürme fırsatını yakaladı.





Penaltılarda Galatasaray adına Taylan, Ömer, Oğulcan, Diagne, Marcao, Etebo, Emre atışları gol yaptı, Kerem kaçırdı.





Malatya adına Ahmet, Lukoki, Chebake, Yusuf, Wallace, Murat Akça atarken, Mustafa ve topalli kaçırdı.





Galatasaray 7-6 ile turu geçti.