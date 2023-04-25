Yeni Skandal: Kızılay yönetimi ihtiyaç olan kan için büyük zam yaptı

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde çadır satması ile gündeme gelen Kızılay, 23 Mart itibarıyla 502 TL olan bir torba kanı 980 TL yaptı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Dr. Gamze Akkuş İlgezdi, Kızılay’ın kan üzerinden yaptığı fiyat artışlarını eleştirdi.





VATANDAŞTAN BEDAVA ALINAN KAN HASTANELERE SATILIYOR

Gamze Akkuş İlgezdi, “155 yıllık devlet kurumu Kızılay halktan bedava aldığı kanı KDV’si sıfır ürün olarak hastanelere satıyor. Kızılay Başkanı Kerem Kınık’ın ‘SGK’ya verdiğimiz kandan zarar ediyoruz’ açıklamaları insan hayatına bakış açılarının ve Kızılay’ın kurumsal kimliğinden ne kadar uzaklaştığının kanıtıdır. Skandallarına yeni skandallar ekleyen Kızılay, kan saklama koşullarını bahane ederek yüzde yüze yakın bir zamla bir torba kanın fiyatını 502 TL’den 980’e çıkararak Sosyal Güvenlik Kurumu’na büyük bir maddi külfet yüklüyor. Bu durum kabul edilemez. Depremin açtığı yaralar henüz sarılamamışken yapılan bu hamle vicdansızlıktır.” dedi.



