Samanyolu Haber /Gündem / Dünyada en çok Kur’an okunuyor /25 Nisan 2023 11:46

Dünyada en çok Kur’an okunuyor

Dünya Kitap Günü verilerine göre dünyada en çok okunan kitapların başında Kur’an-ı Kerim geliyor.

SHABER3.COM

Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) 1995’te aldığı kararla 23 Nisan, “Dünya Kitap ve Telif Hakkı Günü” ilan edildi. İngiltere merkezli Dünya Kültürü Puan Endeksi’nden derlenen verilere göre, dünyada en çok kitap okunan ülke Hindistan olurken onu sırasıyla Tayland ve Çin takip ediyor.
Basılı kitapların yanı sıra gazete, dergi ve çevrim içi yazılı içerik gibi her türlü okunabilir materyal puanlama kapsamına dahil ediliyor.
Listede en çok kitap okunan diğer ülkeler, Filipinler, Mısır, Çekya, İsveç, Fransa, Macaristan ve Suudi Arabistan şeklinde sıralanıyor.
Türkiye, haftada ortalama 5 saat 54 dakika kitap okunma süresiyle listenin 18’inci sırasında yer alıyor.
Dünyada en çok okunan kitapların başında ise Kur’an-ı Kerim ve İncil geliyor.
Çin Halk Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mao Zedong’un beyanlarından derlenen “Başkan Mao’dan Seçme Sözler” de en popüler kitaplar listesinde üçüncü sırada yer alıyor.
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