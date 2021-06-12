Yeni Thodex vurgunu iddiası: Smart Trade Coin battı mı?

Milyarlarca liralık Thodex, Vebitcoin.com vurgunlarından sonra yeni bir kripto para borsa skandalı mı? Smart Trade Coin hakkında sosyal medyada ortaya çıkan iddialar gündeme damga vurdu.





8 Haziran 2021 itibarıyla sistemde parası olan herkesin parasının yüzde 90 eridiği iddia ediliyor. Şirket tarafından konuyla ilgili şuana kadar henüz bir açıklama yapılmadı. Kullanıcıların milyonlarca dolar zarar ettiği belirtiliyor.





“Smart Trade Coin” üzerinde kripto para alım-satım işlemi yapan bir kullanıcı çarpıcı iddialarda bulundu. İşte o iddialar: “Sistem çok karışık 2 seviyeli. İlk aşama Oceans önleme diye bir yere kayıt yapılıyor. Kayıttan sonra go Smart Trade Coin sistemine bir kayıt daha açılıyor. Sizden sonra gelenleri ve bir üstünüzdeki kişiyi Oceans internet sayfasından göre yönlendiriliyorsunuz. Sağ kol ve sol kol tamamladıktan sonra Oceans şirketi tarafından ödeme alıyorsunuz.”





“FAZLA ÖDEMEYİ AYNI GÜN HESAPTAN ÇEKTİLER”





Aynı kullanıcı şöyle devam etti: “Bu ödemeler soğuk cüzdan adreslerine gönderiliyor. Smart Go Yazılımında da belirli bir BTC & Ethereum göndererek sistem üzerindeki botları kiralaya biliyorsunuz. Bu botlar size yatırmış olduğunuz Bitcoin ve Ethereum adetine göre günlük olarak adetiniz çoğalıyor. Bitcoin ve Ethereum fiyatı düşse de adet olarak miktarınız çoğaldığı için zararda olmuyorsunuz.”



