Yeni Thodex vurgunu iddiası: Smart Trade Coin battı mı?

Milyarlarca liralık Thodex, Vebitcoin.com vurgunlarından sonra yeni bir kripto para borsa skandalı mı? Smart Trade Coin hakkında sosyal medyada ortaya çıkan iddialar gündeme damga vurdu.
8 Haziran 2021 itibarıyla sistemde parası olan herkesin parasının yüzde 90 eridiği iddia ediliyor. Şirket tarafından konuyla ilgili şuana kadar henüz bir açıklama yapılmadı. Kullanıcıların milyonlarca dolar zarar ettiği belirtiliyor.
“Smart Trade Coin” üzerinde kripto para alım-satım işlemi yapan bir kullanıcı çarpıcı iddialarda bulundu. İşte o iddialar: “Sistem çok karışık 2 seviyeli. İlk aşama Oceans önleme diye bir yere kayıt yapılıyor. Kayıttan sonra go Smart Trade Coin sistemine bir kayıt daha açılıyor. Sizden sonra gelenleri ve bir üstünüzdeki kişiyi Oceans internet sayfasından göre yönlendiriliyorsunuz. Sağ kol ve sol kol tamamladıktan sonra Oceans şirketi tarafından ödeme alıyorsunuz.”
“FAZLA ÖDEMEYİ AYNI GÜN HESAPTAN ÇEKTİLER”
Aynı kullanıcı şöyle devam etti: “Bu ödemeler soğuk cüzdan adreslerine gönderiliyor. Smart Go Yazılımında da belirli bir BTC & Ethereum göndererek sistem üzerindeki botları kiralaya biliyorsunuz. Bu botlar size yatırmış olduğunuz Bitcoin ve Ethereum adetine göre günlük olarak adetiniz çoğalıyor. Bitcoin ve Ethereum fiyatı düşse de adet olarak miktarınız çoğaldığı için zararda olmuyorsunuz.”
“5.06.2021 tarihine kadar her gün düzenli bir ödeme olurken Ethereum ve Bitcoin fiyatı aşırı bir şekilde düşüş olmadığı halde yüzde 95 ile yüzde 90 arasında büyük Ethereum ve Bitcoin adet sayısında azalma olmuştur.” diyen aynı kullanıcı, “Bundan yaklaşık iki hafta önce de normalinden fazla ödeme yapmışlardı, ancak fazla ödemeyi aynı gün hesaplarımızdan çektiler. Eksi düşüş olduktan sonra şirket Twitter hesabında 48 saat içerisinde sorunu çözeceğiz diye tweet attı. Bu tweetin üzerine yaklaşık bir hafta geçmesine rağmen herhangi bir işlem yapmadı.” dedi.
48 SAAT GEÇMESİNE RAĞMEN YİNE AÇIKLAMA YOK
İddiaların devamında şunlar kaydedildi: “Önemli açıklamalar yapılacak diye Zoom toplantısı adı altında daha önce bu tip dolandırıcılık suçları olan Çiğdem Karaca isimli bir kişi çıkıp alakasız şeyler konuşmaya devam etti ve daha sonrasında herhangi bir yorum, mesaj, mail veya tweet atılmadı. Şu an için herkes beklemede.”
Başka bir Smart Trade Go kullanıcısı yaptığı işlemler sonrası Smart Trade yetkilileri tarafından hesapların işlemlere kapatıldığı iddiasıyla diğer binlerce mağdur gibi yetkililer tarafından açıklama yapılmasının bekliyor.
Smart Trade resmi twitter hesabında. “Sizin de fark ettiğiniz gibi sistem üzerinde hâlâ çalışıyoruz. Bu yüzden 48 saat aralığını da verdik. Sizi güncel tutuyoruz.” denildi. 48 saat geçmesine rağmen herhangi bir açıklama yapılmadı.
Smart Trade yetkililerinin “ponzi” gibi işleyen düzenin nasıl işlediğine ait mesajlaşma kayıtları…