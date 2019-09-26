Samanyolu Haber /Dünya / Yeni Zelanda'da yurt odasında 2 ay önce ölmüş gencin cesedi bulundu /26 Eylül 2019 11:16

Yeni Zelanda'da yurt odasında 2 ay önce ölmüş gencin cesedi bulundu

Yeni Zelanda'daki Canterbury Üniversitesi'nde okuyan bir öğrencinin cesedi, yurt odasında öldükten iki ay sonra bulundu.

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Christchurch kentindeki üniversitenin yurdunda kalan öğrencinin cesedi, yurtta kalan diğer öğrencilerin odadan gelen kokuyu almaları üzerine fark edildi.

Hayatını kaybeden öğrencinin adı açıklanmadı. Ancak BBC Türkçe'de yer alan habere göre Yeni Zelanda medyasında yer alan haberlere göre, cesedin odada çok uzun süre kalması nedeniyle, kurbanın kimliğinin belirlenebilmesi için polisin Felaket Kurbanı Kimlik Tespiti biriminden yardım istendi.

Ölüm nedeni belirsizliğini korurken üniversite, birinci sınıfta okuyan öğrencinin ölümü nedeniyle "yıkıldıklarını" açıkladı.

Rektör Yardımcısı Cherly de la Rey "Kapsamlı duygusal ve manevi destek programlarının bulunmasına karşın, bunun yaşanması aklımıza bile gelmezdi" dedi.

Olayın adli tıp görevlileri tarafından da soruşturulduğu kaydedildi.

Eğitim Bakanı Chris Hipkins de "üniversitenin kapsamlı bir soruşturma yapmasını beklediğini" belirtti.

Hipkins "Bir üniversite yurduna çok para verip gidiyorsanız, sadece başınızı sokacak bir yer değil, bununla birlikte manevi destek de verilmesini beklersiniz. Bu vakada bunun olmadığı çok açık" dedi.
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