Samanyolu Haber /Gündem / İnfaz indirimi paketi de geliyor /26 Eylül 2019 11:18

İnfaz indirimi paketi de geliyor

Mini yargı paketinin taslak metni muhalefet partilerinin görüşüne sunulurken, infaz indirimi için de çalışmalarda sona gelindi. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) muhalefetin desteğini alabilirse ekim ayında yargı paketi ile birlikte infaz indirimini de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirecek.

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1'inci yargı paketini muhalefet partilerine sunan Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) hükümeti, tutuklu ve mahkûmların merakla beklediği infaz sisteminde yapılacak değişiklikleri de ekim ayına yetiştirecek. 

Adalet Bakanlığı bürokratları ile hukukçu milletvekillerinin müşterek çalışma yürütürken, İnfaz Kanunu'nda kapsamlı değişikliklikler yapılacağı belirtiliyor. 

TAHLİYEYE BİR YIL KALA DENETİMLİ SERBESTLİK!

Cezaların yarı oranında infaz edilmesi, tüm hapis cezalarında tahliyeye 1 yıl kala “denetimli serbestlik” şartı ile tahliye edilmesi üzerinde duruluyor. 

Ceza süresine göre kademeli bir tahliye sistem getirileceği, özel infaz hükümleri ve iyi hal indiriminin yeniden tanzim edileceği de kaydediliyor. Paketin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yargı paketi ile birlikte kabul edilmesi bekleniyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre AKP, “örtülü af” diye nitelendirilebilecek infaz indirimiyle ilgili düzenlemeleri 1'inci yargı paketine ilave etmek yerine münhasıran Cezaların İnfazı ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'da değişiklik yapmaya karar verdi. 

TOPLANTIDA TASLAK METİN MÜZAKERE EDİLDİ

Adalet Bakanlığı’nda hazırlanan taslak metin üzerinde önceki gün TBMM'de AKP grubunda, grup başkanvekilleri, Adalet Bakanlığı bürokratları ve hukukçu milletvekilleriyle ilk toplantı yapıldı. 

Milletvekilleri, infaz sisteminde değişiklik yapılırken mağdurlar, işin sosyal ve psikolojik boyutunun dikkate alınarak dengeli bir düzenlemeye gidilmesi gerektiğini dile getirdi. 

Uyuşturucu ve cinsel suçlarda kriterlerin farklı olmasının önemine dikkat çekildi.

AKP, kendi iç çalışmasını bitirdikten ve pakete son şeklini verdikten sonra muhalefet partileriyle mutabakat arayacak. 

AKP’nin infaz sisteminde düşündüğü bazı değişiklikler şöyle:

CEZALARIN İNFAZINDA YARISI FORMÜLÜ

Mevcut İnfaz Kanunu'nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm olanların cezası 30 yılı, ömür boyu hapis cezasına mahkûm olanların 24 yılı, diğer süreli hapis cezalarına mahkûm olanların cezasının ise üçte ikisi infaz ediliyor. 

Suç işleme için örgüt kurmak ve yönetmek suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası alanlar 36 yıl, ömür boyu hapis cezası alanlar 30 yıl, süresi hapis cezası alanlar ise cezalarının 4’te 3’ünü yattıktan sonra “şartlı salıverilme” kapsamında cezaevinden çıkıyor. 

Cinsel istismar ve uyuşturucu suçlarında ise infaz süreleri ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası alanlar için 39 yıl, ömür boyu hapis cezası alanlar için 33 yıl, diğer süreli cezalarda ise 4’te 3 olarak uygulanıyor. 

Yeni getirilecek düzenlemeyle terör, cinsel istismar ve uyuşturucu suçları hariç süreli hapis cezalarında infazın “üçte iki” değil “yarısı” olarak uygulanması üzerinde duruluyor.

DENETİMLİ SERBESTLİK İÇİN KADEME FORMÜLÜ

Mevcut kanunda açık ceza infaz kurumunda cezasının son 6 ayını kesintisiz olarak geçiren hükümlülerden koşullu salıverilmesine 1 yıl veya daha az süre kalan iyi halli olanlar talebi halinde “denetimli serbestlik” uygulanarak infaz hakiminin kararıyla tahliye edilebiliyor.

Yeni getirilecek düzenlemeyle tüm hapis cezaları için standart “1 yıl” uygulanması yerine cezanın süresine göre “beşte bir” oranı üzerinden denetimli serbestlik hükmü getirilmesi düşünülüyor.
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