Samanyolu Haber /Ekonomi / Açlık sınırı 2064, yoksulluk sınırı 6724 TL oldu /26 Eylül 2019 11:01

Açlık sınırı 2064, yoksulluk sınırı 6724 TL oldu

Türk-İş'in araştırmasına göre, eylül ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2.064.52, yoksulluk sınırı 6.724.81 TL lira oldu.

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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, 2019 yılı Eylül ayı Açlık ve Yoksulluk Sınırları araştırma sonuçlarını açıkladı.

Araştırmanın sonucuna göre, 4 kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 2.064.52 TL oldu.
Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 6.724.81 TL seviyesinde gerçekleşti.

Evli olmayan-çocuksuz bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 2.536.42 TL olarak hesaplandı.

Geçen yılın aynı ayına göre dört kişilik bir ailenin mutfak harcaması 171 TL arttı. Gıda yanı sıra yapılması zorunlu diğer harcamalarla birlikte aile bütçesine gelen ek yük bir yıl önceye göre 558 TL oldu.

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