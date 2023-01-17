Yeni Zelandalı uyuşturucu baronu Hohepa Ngakuru İstanbul’da yakalandı

Bu ayın başlarında Ngakuru’nun, dünya çapında faaliyet gösteren Comanchero motosiklet çetesinin yeni “Yüksek Komutanı” olduğu bildirilmişti.





Türkiye, son zamanlarda uyuşturucu baronlarının rahatça cirit attığı bir ülke haline geldi. Son olarak, Yeni Zelandalı bir motosiklet çetesi olan Comancheros’un patronu “Dax” olarak da bilinen Hohepa Ngakuru’nun Türkiye’de tutuklandığı bildirildi.Ngakuru’nun, Sidney’de rakip çetelerle girdiği şiddetli bölge savaşları sırasında Comancheros saflarında yükseldiği belirtiliyor.Avustralya polisinin Ngakuru’nun tutuklandığını teyit etmek için Türk meslektaşlarıyla temas kurduğu öğrenildi.Yeni Zelandalı üst düzey yetkililerinin de Türk meslektaşlarıyla görüşerek Ngakuru’nun “uyuşturucu kaçakçılığı” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla yüzleşmek üzere ülkesine geri gönderilmesini sağlamaya çalıştığı kaydedildi.Dünyanın en büyük uyuşturucu anlaşmalarından bazılarının arkasında olmakla suçlanan ve 100 milyon doları aştığı tahmin edilen servetiyle Türkiye’den işleri yürüttüğü belirtilen Ngakuru, “Müzakereci, Bullseye, Chuck Norris ve El Mito (Efsane)” gibi çeşitli takma adlar da kullanıyor.Daily Telegraph’a konuşan bir kaynak, Ngakuru’nun, Comancheros’un hem Dubai hem de Avustralya’daki “kıdemli üyelerini” yönettiğini söyledi.