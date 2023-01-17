Samanyolu Haber /Gündem / Yeni Zelandalı uyuşturucu baronu Hohepa Ngakuru İstanbul’da yakalandı /17 Ocak 2023 09:16

Yeni Zelandalı uyuşturucu baronu Hohepa Ngakuru İstanbul’da yakalandı

1,5 milyar dolarlık küresel bir uyuşturucu ağını Türkiye’den yöneten Yeni Zelandalı Comancheros adlı motosiklet çetesi patronu Hohepa Ngakuru’nun tutuklandığı bildirildi.

SHABER3.COM

Türkiye, son zamanlarda uyuşturucu baronlarının rahatça cirit attığı bir ülke haline geldi. Son olarak, Yeni Zelandalı bir motosiklet çetesi olan Comancheros’un patronu “Dax” olarak da bilinen Hohepa Ngakuru’nun Türkiye’de tutuklandığı bildirildi.

Bu ayın başlarında Ngakuru’nun, dünya çapında faaliyet gösteren Comanchero motosiklet çetesinin yeni “Yüksek Komutanı” olduğu bildirilmişti.


Ngakuru’nun, Sidney’de rakip çetelerle girdiği şiddetli bölge savaşları sırasında Comancheros saflarında yükseldiği belirtiliyor.

İKİ ÜLKE TÜRKİYE İLE TEMASA GEÇTİ

Avustralya polisinin Ngakuru’nun tutuklandığını teyit etmek için Türk meslektaşlarıyla temas kurduğu öğrenildi.

Yeni Zelandalı üst düzey yetkililerinin de Türk meslektaşlarıyla görüşerek Ngakuru’nun “uyuşturucu kaçakçılığı” ve “kara para aklama” suçlamalarıyla yüzleşmek üzere ülkesine geri gönderilmesini sağlamaya çalıştığı kaydedildi.

ÇEŞİTLİ TAKMA İSİMLER KULLANIYOR

Dünyanın en büyük uyuşturucu anlaşmalarından bazılarının arkasında olmakla suçlanan ve 100 milyon doları aştığı tahmin edilen servetiyle Türkiye’den işleri yürüttüğü belirtilen Ngakuru, “Müzakereci, Bullseye, Chuck Norris ve El Mito (Efsane)” gibi çeşitli takma adlar da kullanıyor.

Daily Telegraph’a konuşan bir kaynak, Ngakuru’nun, Comancheros’un hem Dubai hem de Avustralya’daki “kıdemli üyelerini” yönettiğini söyledi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yeni Zelandalı uyuşturucu baronu Hohepa Ngakuru İstanbul’da... Sonraki Haber >>

Alman polisi çamura saplandı

Alman polisi çamura saplandı

Bir yolcu, düşüş anını Facebook'tan canlı yayınladı

Bir yolcu, düşüş anını Facebook'tan canlı yayınladı

Ortalık savaş alanına döndü

Ortalık savaş alanına döndü

'Zararı sadece çocuklar yaşamadı!'

'Zararı sadece çocuklar yaşamadı!'

Akşener’den ilk seçim videosu!

Akşener’den ilk seçim videosu!

AKP milletvekilinden Almanya'da nefret söylemi

AKP milletvekilinden Almanya'da nefret söylemi

Nepal’de uçak düştü

Nepal’de uçak düştü

SADAT krizi TV 100'de kelle aldı

SADAT krizi TV 100'de kelle aldı

[Harun Tokak ] Acılara Yer Kalmadı Yüreğimde

[Harun Tokak ] Acılara Yer Kalmadı Yüreğimde

Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: 1 ölü

Haliç Köprüsü'nde silahlı saldırı: 1 ölü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:43:22