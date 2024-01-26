Samanyolu Haber /Gündem / Yeniden Refah Partisi'nden ittifak çıkışı: AKP vefa borcunu ödesin /26 Ocak 2024 11:18

Yeniden Refah Partisi'nden ittifak çıkışı: AKP vefa borcunu ödesin

AKP ile YRP arasında geçtiğimiz günlerde yürütülen ittifak görüşmelerinde bir ilerleme sağlanamamıştı. İki partinin yerel seçimlerdeki tutumunun ne olacağı hala belirsizliğini korurken Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz’den dikkat çeken bir açıklama geldi. Altınöz, “AKP yöneticilerinden yerel seçimlerde vefa borcunu ödemelerini bekliyoruz” dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendi destekleriyle cumhurbaşkanı seçildiğini söyleyen Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, “AKP yöneticilerinden yerel seçimlerde vefa borcunu ödemelerini bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Merve Kılıç'ın Cumhuriyet'te yer alan haberine göre, Yeniden Refah Partisi (YRP) Urfa ve Elazığ’da AK Parti’nin eski milletvekillerini belediye başkan adayı olarak açıkladı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz, AKP ile bir ara kesilen ancak şu anda devam eden ittifak görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, “AKP yöneticileriyle YRP yöneticileri pazartesi akşamı görüşme yaptılar. Heyetin somut tekliflerle gelmeleri gerektiğini ifade etmiştik. Ama çok da değişen bir şey olmadı. Bakalım 4. görüşmede nasıl bir yol alacağız ama fazla ümitli değilim” dedi.

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14-28 Mayıs seçimlerinde Tayyip Erdoğan’ın YRP desteğiyle cumhurbaşkanı seçildiğini vurgulayan Altınöz, “AKP yöneticilerinden yerel seçimlerde vefa borcunu ödemelerini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

İstanbul, Ankara ve İzmir adaylarının belirlenmesinde de sona gelindiğini kaydeden Altınöz, “Yakın bir zamanda ittifak söz konusu olmazsa kendi adaylarımızı açıklayıp yolumuza devam edeceğiz” dedi.


NE OLMUŞTU?
Yeniden Refah Partisi'nin AKP’nin belediye meclis üyeliği ve birkaç yerde ilçe belediye başkanlığı teklifi sonrası İstanbul seçimlerinde aday çıkartmayacağı ve Murat Kurum'u destekleyeceği öne sürülmüştü. Yeniden Refah Partisi Genel Merkez Mahalli İdareler Başkan Yardımcısı Ömer Faruk Ak, yerel seçimlerde İstanbul’da aday çıkarmama kararı aldıklarına dair iddiaları yalanlamıştı. Ak, görüşmelerin sürdüğünü söylemiş, YRP de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “değerlendirmeler sürmektedir” demişti.
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