Samanyolu Haber /Dünya / ABD basını yazdı: Esir takasında CIA devrede /26 Ocak 2024 11:34

ABD basını yazdı: Esir takasında CIA devrede

ABD Başkanı Joe Biden'ın, CIA Direktörü William Burns'ü Hamas ile İsrail arasında ateşkes ve büyük çaplı esir takası anlaşması görüşmesi yapmaya göndereceği iddia edildi.

SHABER3.COM

The Washington Post Gazetesinin konuya dair bilgisi olan ve adının açıklanmasını istemeyen yetkililere dayandırdığı haberine göre, Burns, İsrailli ve Mısırlı mevkidaşlarının yanı sıra Katar Başbakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile görüşmelere katılmak üzere gelecek günlerde Avrupa'ya gidecek.

Habere göre, söz konusu görüşmelerde, 7 Ekim 2023'ten bu yana süren (Gazze'deki) çatışmalara en uzun süreli aranın verilmesi ve tüm esirlerin serbest bırakılması konuşulacak.

Çatışmalara verilmesi ön görülen aranın süresi bilinmezken, bazı haberlerde İsrail'in tüm esirlerin serbest bırakılması karşılığında 60 günlük ateşkes önerdiği öne sürülmüştü.

Beyaz Saray yetkilileri dün gazetecilerin Burns'ün seyahati hakkındaki soruya yorum yapmaktan kaçınırken, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby ise "Yeni bir rehine anlaşması yapmak için yürüttüğümüz tartışmalar ciddiyetle yürütülüyor" dedi.

İsrail basınında dün çıkan bir haberde ise Katar'ın, Hamas'ın esir takasına ilişkin müzakereleri askıya aldığını İsrail'e ilettiği iddia edilmişti.

Haberde, "Hamas, Katarlı arabuluculara İsrail'in anlaşmanın ilk aşamasından (esir değişimi) itibaren Gazze Şeridi'ndeki tüm güçlerini çekmesini ve savaşı durdurmasını talep ettiğini iletti" ifadeleri kaydedilmişti.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD basını yazdı: Esir takasında CIA devrede Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:10:55