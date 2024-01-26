ABD Irak'tan çekiliyor mu?

Ortadoğu'da gerilim tırmandı. Amerika Birleşik Devletleri, bölgedeki planlarını yeniden gözden geçirme kararı aldı.





İddia Amerikan basınından. CNN International, ABD ve Irak'ın ülkedeki Amerikan askeri varlığının geleceğini görüşeceğini öne sürdü.









Konuya yakın kaynaklara dayandırılan habere göre, Bağdat yönetimi 2021'den bu yana danışmanlık görevi yürüten 2 bin 500 ABD askerinin ülkeden çekilmesi için baskıları artırdı.





Washington yönetimi de bu konudaki görüşmelere yakın zamanda başlamaya karar verdi. Olası geri çekilme müzakerelerine Amerikan diplomatları ve askeri yetkililerin katılacağı belirtildi.





Yalnızca Irak değil, Amerikan basınında Suriye'yle ilgili de benzer iddialar var. Washington merkezli Foreign Policy dergisi de Beyaz Saray'ın Suriye'den çekilme ihtimali üzerinde durduğunu yazdı.









Dergiye konuşan savunma ve dışişleri bakanlıkları kaynaklarına göre, Biden yönetimi Suriye'de artık gereksiz gördüğü bir görevi sürdürme konusunda eskisi kadar istekli değil.









Hatta olası bir çekilmenin nasıl ve ne zaman yapılabileceği konusunda görüşmeler başladı bile. Amerikan güçlerinin bölgeden ayrılmasıyla DAEŞ'in Suriye'de yeniden güç kazanmasından endişe ediliyor.





Ancak bu yöndeki haberlere amerikan yönetiminden yalanlama geldi. Üst düzey bir Amerikalı yetkiliyse biden yönetiminin suriye'den çekilmeyi düşünmediğini söyledi.









Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'ta 2 bin 500, Suriye'de ise yaklaşık 900 askeri mevcut.





7 Ekim'de gazze savaşının başlamasının ardından Irak ve Suriye'deki Amerikan üslerine yönelik saldırılar arttı.