Yerel seçim öncesi AKP'li belediyede ihale telaşı

İKİ AYDA 1 MİLYAR TL





YANDAŞ DA PAYINI ALIYOR





Cumhuriyet'te yer alan habere göre, AKP’li Aydın Pehlivan yönetimindeki Menemen Belediyesi’nde ardı ardına ihaleler imzalanıyor. Menemen Belediyesi’nde 2023’te önceki yıla göre ihaleye çıkma oranı dört kat arttı.Menemen’de 2022 yılında 10 kez, 2023’te 46 kez ihaleye çıkıldı. Genel seçimlerin ardından ihalelerin hız kazanması da dikkat çekti. 2023’te 21 kez mal alımı ve 20 kez yapım işi için ihaleye çıkıldı. Hizmet alımı için ise beş kez sözleşme imzalandı.Genel seçimlerin hemen ardından yapılan ihalelerdeki tutarda ise rekor artış gerçekleşti. Sadece haziran ve temmuz ayında 1 milyar 63 milyon lira tutarında ihaleye imza atıldı. 2023’te toplamda 1 milyar 744 milyon liralık ihale sözleşmesi imzalandı.Bir önceki yıl bu tutar 36 milyon 381 bin liraydı. Belediyenin imzaladığı ihale bedelleri arasında 2023 haziran ve temmuz aylarındaki artış dikkat çekti. 2022’ye göre haziran ayında 122 kat, temmuzda ise 169 kat artış oldu.Menemen Belediyesi’nin yönetiminde bulunan AKP’li Aydın Pehlivan, 2019 yerel seçimlerinden ilk sırada çıkan CHP’li Serdar Aksoy’un görevden alınmasıyla 2021 yılında başkanlık koltuğuna oturmuştu.Menemen Belediyesi, iktidara yakınlığıyla bilinen ve yolsuzluk suçlamasıyla yargılanmış Mahmut Can Bayoğlu’nun şirketine nostaljik tramvay ihalesi vermesiyle de gündeme gelmişti.