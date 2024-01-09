İşte bu pazar seçim olsa partilerin oy oranları





İYİ Parti yüzde 4,3





Anket çalışmasında vatandaşlara "Sizce Türkiye iyi mi yoksa kötü mü yönetilmektedir?" sorusu yöneltildi. Yanıtlar şöyle:





"İyi yönetiliyor" yüzde 24,2

"Sizce Türkiye’nin sorunlarını hangi parti çözer?" sorusuna verilen yanıtlar ise şöyle:





Vatandaşlar, "Genel olarak düşündüğünüzde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı başarılı mı, yoksa başarısız mı buluyorsunuz?" sorusuna şu yanıtları verdi:









"Ekonomik sorunların nedeni ülke yönetiminde liyakatsizlik ve adam kayırmacılığın geçerli olmasıdır" görüşüne "Tamamen katılıyorum" diyenlerin oranı yüzde 54,4. "Hiç katılmıyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 9,7'de kaldı.

Yöneylem Araştırma, vatandaşlara, "Bu pazar milletvekilliği seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusunu yöneltti.Yanıtlar şöyle oldu:AKP yüzde 26,4CHP yüzde 19,9MHP yüzde 8,2DEM Parti yüzde 7,4Yeniden Refah Partisi yüzde 3,9Zafer Partisi yüzde 3,2TİP yüzde 1,8Diğer yüzde 4,1Kararsız yüzde 11,8Oy kullanmam yüzde 9AKP yüzde 33,3CHP yüzde 25,2MHP yüzde 10,3İYİ Parti yüzde 5,5DEM Parti yüzde 9,4Yeniden Refah Partisi yüzde 5Zafer Partisi yüzde 4TİP yüzde 2,2Diğer yüzde 5,1"Kötü yönetiliyor" yüzde 56,4"Ne iyi ne kötü yönetiliyor" yüzde 17,7"Bilmiyorum" yüzde 1,6AKP yüzde 27,0CHP yüzde 15,6MHP yüzde 4,1DEM Parti yüzde 3,8Yeniden Refah Partisi yüzde 3,4Zafer Partisi yüzde 2,9TİP yüzde 1,2Diğer yüzde 5,7Hiçbiri yüzde 34,8"Başarısız" yüzde 43,0"Başarılı" yüzde 36,6"Ne başarılı ne başarısız" yüzde 19,6"Bilmiyorum / Cevap yok" yüzde 0,8"Sorunların nedeni ekonomi politikalarında yapılan yanlışlardır" görüşüne yanıtlar ise yüzde 51,5 oranında "Tamamen katılıyorum" oldu. "Hiç katılmıyorum" diyenlerin oranı ise yüzde 10'da kaldı."Ekonomik sorunların nedeni dış güçlerin saldırılarıdır" görüşüne "Hiç katılmıyorum" diyenlerin oranı yüzde 36,7 olurken, "Tamamen katılıyorum" diyenlerin oranı yüzde 18,6 oldu."Ekonomik sorunların nedeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemidir" görüşüne "Tamamen katılıyorum" diyenlerin oranı yüzde 37,1 olurken, "Hiç katılmıyorum" diyenlerin oranı yüzde 21,4 olarak kayıtlara geçti.Vatandaşlara son olarak "Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Meclis’te yaptığı konuşmada Milli Eğitim Bakanlığı’nın cemaat ve tarikatlarla protokoller imzalamaya ve işbirliği yapmaya devam edeceğini söyledi. Siz okullarda cemaat ve tarikatlarla ortak projeler yapılmasını doğru buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi.Buna verilen yanıtlar şöyle:"Hayır yanlış buluyorum" yüzde 77,4"Evet doğru buluyorum" yüzde 15,8"Cevap yok" yüzde 6,8