Samanyolu Haber /Politika / “Yerli ve Milli Escobar” pankartına polis baskını /16 Eylül 2022 11:07

“Yerli ve Milli Escobar” pankartına polis baskını

Polis, Zafer Partisi Genel Merkezi'ne asılan "Yerli ve Milli Escobar" yazılı pankartın indirilmesi için binaya girdi.

SHABER3.COM

Ankara’da hareketli saatler… Zafer Partisi Genel Merkezi’ne asılan “Yerli ve Milli Escobar” yazılı pankartının indirilmesi için harekete geçen polis ekipleri dün gece binaya girdi.

Polisler, Zafer Partisi Genel Sekreteri Cezmi Polat, Genel Başkan Yardımcıları Seyit Yücel, Av. Murat Yıldız, Dr. Fikret Bayır, Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Şükrü Sina Gürel’in devreye girmesiyle binadan çıktı.



ÖZDAĞ: AKILLA İZAHI YOK

Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ise Genel Merkez önünde yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

“Zafer Partisi’nin uyuşturucu ile mücadelede farkındalık yaratmak için hazırlattığı pankartın üzerindeki kafa Amerikalı bir aktöre aittir. Bu pankartın devlet büyüklerine hakaret suçlaması ile toplatılmak istenmesinin akılla izahı yoktur. Pankartın kaldırılmasına karar veren savcı, bu pankartta hangi devlet büyüğünün kast edildiğini düşünüyor?”
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