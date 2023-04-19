Önder: Parlamento'da kilit güç olacağız, bunu pazarlık unsuru yapmayacağız

Yeşil Sol Parti'nin İstanbul Milletvekili adayı Sırrı Süreyya Önder, "Parlamento aritmetiği öyle gösteriyor ki kilit bir güç olacağız. Biz bu kilit gücü biz pazarlık unsuru olarak da yapmayacağız. Bir yaptırım aracı olarak da kullanmayacağız. Biz bunu ülkenin demokratik dönüşümü için bir payanda yapmaya hazır bir vaziyette bekleyeceğiz" dedi.





Mezopotamya Haber Ajansı'nın sorularını yanıtlayan Önder "Bu seçim çok önemli bir seçim olduğu söylenir ama bu seçim gerçekten bugüne kadar olmadık bir şekilde önemli bir seçim" diyen Önder "Özellikle Yeşil Sol Parti’nin tanıtımı, pusuladaki yeri ve bizim sandıklarda resmi gözlemci bulunduramamamızdan kaynaklı sorunlarda, sandıklara müdahil olma gibi meselelerde, yaşlılarımızı, deprem bölgesindeki yurttaşlarımızın organizasyonu, o konuda belki son kez bir özveri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.