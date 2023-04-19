ABD Medyası deprem felaketini mercek altına aldı: ‘İhmal ve kötü yönetim’

Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat depremlerinin yol açtığı korkunç yıkım, dünya basınında ayrıntılı haberlere konu olmaya devam ediyor.





ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, AKP hükümetinin “Yeni Türkiye'nin modeli” olarak tanıttığı Hatay uluslararası havalimanının depremle nasıl büyük bir yıkım yaşadığını sayfalarına taşıdı.





Havalimanının büyük bir fay hattı ve dere yatağının tam üstüne kurulduğuna dikkat çekilen haberde, kimsenin olası bir depremin etkilerini değerlendirmemesinin “çok büyük bir ihmal” olduğu belirtildi.









Hatay’daki afet merkezi de depremde büyük hasar aldı. (WSJ)





BAŞTAN BERİ UYARILDI









Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından 2007'de törenle açılan havalimanıyla ilgili uzmanların baştan beri uyarılarda bulunduğunu ve yerinin yanlış olduğunu söylediğini hatırlatan WSJ, hükümetin afet yönetiminin bile uyarılarda bulunduğunu ancak kimsenin yaklaşan tehlikeyi umursamadığını aktardı.









Hatay Havalimanı pisti





Gazete, 6 Şubat'taki ilk depremin havalimanının çökmesine yol açtığını görsellerle birlikte anlattı. Pistin yarılması sonucu kurtarma uçaklarının günlerce iniş yapamadığı, yardımların tıkanan karayoluyla ulaştırılmaya çalışıldığı belirtildi.









Yardımların günlerce gecikmesi nedeniyle Antakya’daki kurtarma çalışmaları büyük bir kaosa yol açtı. (WSJ)





2016'da açılan Hatay Devlet Hastanesi'nin de yıkıldığı kentte, ikinci depremle felaketin daha da büyüdüğünü yazan WSJ, Erdoğan'ın 2002'de ihmal edilen kentleri dönüştürme vaadiyle iktidara geldiğine işaret etti.









Hatay'daki inşaat patlamasının ihmal ve yolsuzluk iddiaları sonucu ölüm sayısının yüksek olmasına yol açtığını kaydeden gazete, Erdoğan iktidarı döneminde yapılan birçok önemli binanın mahkeme kararları ihlal edilerek ve deprem değerlendirmesi dahi yapılmadan yükseldiğini yazdı.









Wall Street Journal, Hatay’da havalimanı ve hastanenin fay hatları üzerine ya da çok yakınına inşa edildiğini haritayla gösterdi.





Türkiye'nin katı deprem yönetmeliklerinin AKP döneminde daha da güçlendirildiği kaydedilen haberde, buna karşın kuralların çoğu zaman görmezden gelindiği vurgulandı.





Haberde ayrıca Erdoğan'ın Ankara'daki 1150 odalı sarayının da mahkeme kararlarına rağmen Atatürk Orman Çiftliği arazisine inşa edildiği hatırlatıldı. Türkiye Mimar ve Mühendisler Odası Başkanı Tezcan Candan, “En baştaki kişiler mimari sınırlara uymuyorsa diğerleri de umursamaz” dedi.