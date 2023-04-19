Samanyolu Haber /Gündem / YSK'den Millet İttifakı kararı: 16 ilde ittifak ismi kullanılamayacak /19 Nisan 2023 11:30

YSK'den Millet İttifakı kararı: 16 ilde ittifak ismi kullanılamayacak

YSK, Millet İttifakı'nın fermuar modeli ile seçime gitme kararı aldığı 16 ilde 'Millet İttifakı' isminin kullanılamayacağına karar verdi.

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CHP ve İYİ Parti 16 ilde fermuar modelinde anlaştıklarını duyurmuştu. Çorum, Düzce, Batman, Van, Bartın, Adıyaman, Çankırı, Amasya ve Hakkari illerinde CHP logosu ile seçime gitme kararı alınırken; Gümüşhane, Bayburt, Aksaray, Yozgat, Muş, Bitlis, Erzurum illerinde ise İYİ Parti logosu ile seçime gidilmesi konusunda mutabık kalınmıştı.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Millet İttifakı’nın YSK temsilcileri bu illerde oy pusulalarında 'Millet İttifakı' isminin kullanılıp kullanılmayacağına dair YSK’den görüş isterken, AK Parti YSK Temsilcisi Recep Özel ise "Bu illerde ittifakla seçime gidilememesi nedeniyle Millet İttifakı adının kullanılamayacağını” belirtti.

Yüksek Seçim Kurulu, dün yaptığı toplantıda her iki başvuru üzerinden durumu değerlendirdi. Yapılan müzakereler sonucunda; YSK, söz konusu 16 ilde 'Millet İttifakı' adının kullanılamayacağına karar verdi. Bu illerde sadece aday gösteren partinin logosu bulunacak. Söz konusu partinin logosunun üzerinde 'Millet İttifakı' ibaresi yer almayacak.

Millet İttifakı seçmenleri 14 Mayıs’ta; Çorum, Düzce, Batman, Van, Bartın, Adıyaman, Çankırı, Amasya ve Hakkari’de sadece CHP logosunu; Gümüşhane, Bayburt, Aksaray, Yozgat, Muş, Bitlis, Erzurum illerinde ise sadece İYİ Parti logosunu görecek.
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