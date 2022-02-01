Yeşim Salkım bile zamlara isyan etti: Kabusta falan mıyız?

"BU ZAMLAR NEDİR?





Devamında doğal gaz faturasının 2 bin 200 TL geldiğini açıklayan Salkım, "Ben Türkiye'den başka bir ülkede yaşıyorum da benim mi haberim yok. Bu zamlar nedir ya? Rüyada kabusta filan mıyız? Biri bizi uyandırsın ya" ifadelerini kullandı.









Seray Sever elektrik faturasını paylaştı: Ben buna 'Oha' diyorum





Sunucu ve oyuncu Seray Sever elektrik faturasını sosyal medya hesabında paylaştı. Gelen faturaya isyan eden Seray Sever paylaşımında "Ben buna oha diyorum" ifadelerini kullandı. Sever'in iki yıl önce hayat pahalılığından şikayet edenlere çıkışı akla geldi



Hayat pahalılığının her geçen gün daha da arttığı Türkiye'de, elektriğe yılbaşında 'kademeli zam' gelmişti. 1 Ocak itibariyle mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, aylık tüketimi 150 kilovatsaat üzeri olan mesken aboneleri içinse kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş uygulanmaya başlamıştı.



Beş aylık hamile olan Seray Sever, 4 bin 100 TL gelen faturasını paylaşarak "Ben buna sadece oha diyorum. 150 metrekare eve gelen fatura" diyerek sitem etti.











İKİ YIL ÖNCEKİ SÖZLERİ AKILLARA GELDİ





Sever'in isyanı, akıllara iki yıl önceki sözlerini getirdi. Hayat pahalılığından şikayet edenlere kızarak "En azından yukarıda savaş uçakları uçmuyor, bombalar patlamıyor. Yanında insanlar ölmüyor. Vatanındasın birazcık da şükretmeyi bilmesi lazım. En azından sağlıklısın. Çalışırsın kazanırsın; millet işi de beğenmiyor. O ucuz bu pahalı; üretirsin kardeşim! Fasulye pahalı! Pahalıysa pahalı ne yapacaksın fasulye yemeyeceksin o zaman ucuz sebze yiyeceksin" demişti.



Doğal gaz ve elektriğe yapılan zamlar sonrası gelen faturalar ünlü isimleri de isyan ettirdi. Seray Sever ve Gülse Birsel'den sonra dikkat çeken bir paylaşım da Yeşim Salkım'dan geldi.Seray Sever elektrik faturasını paylaştı: Ben buna 'Oha' diyorumSeray Sever elektrik faturasını paylaştı: Ben buna 'Oha' diyorumBattaniye altında otururken video çeken Salkım, zamlardan sonra evde tek bir lamba yaktığını belirterek "Battaniyelerle oturuyoruz ve evin içerisinde sadece şu ışığı yakıyoruz" dedi.