Güvenlik Konseyi'nde ABD-Rusya gerilimi

Rusya'yı "Ukrayna'ya saldırı eyleminde bulunmak" amacıyla Ukrayna ve Belarus sınırına 100 binden fazla asker konuşlandırmakla suçlayan Thomas-Greenfield, Washington'un Moskova'nın Şubat ayı başına kadar Belarus'ta 30 bin asker daha gönderme planı yaptığına ilişkin kanıtları gördüğünü söyledi.

Rusya, Ukrayna sınırına asker yığmasıyla ilgili "kışkırtıcı" olarak tanımladığı Güvenlik Konseyi toplantısını engelleyemezken diğer Konsey üyeleri, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik adımlarını uluslararası barış ve güvenliği tehdit edici olarak niteledi.ABD'nin BM nezdindeki daimi temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, 15 üyeli Güvenlik Konseyi'ne hitaben yaptığı konuşmada, "Ukrayna sınırındaki saldırı tehditleri kışkırtıcıdır. Sahadaki gerçekleri teşhis etmemiz kışkırtıcı değildir" ifadelerini kullandı.Thomas-Greenfield, "Kışkırtma Rusya'dan kaynaklanıyor, bizden ya da Konsey'in diğer üyelerinden değil" dedi.Rusya'nın BM nezdindeki daimi temcilsici Vassily Nebenzia ise Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik askeri eylem hazırlığı içinde olduğu hakkında "hiçbir kanıt olmadığını" kaydetti ve ülkesinin böyle suçlamaları reddettiğini söyledi.Vassily Nebenzia, "Batılı meslektaşlarımız gerginliği yatıştırma gerekliliği üzerine konuşuyor. Ancak öncelikle kendileri gerginlikleri körüklüyor ve tansiyonu yükseltiyor" şeklinde konuştu.Rus temsilci, "Savaş tehdidine ilişkin konuşmaların kendisi kışkırtıcıdır. Bunun için çağrı yapıyorsunuz. Bunun olmasını istiyorsunuz. Sözlerinizin gerçeğe dönüşmesini istermiş gibi savaşın çıkmasını bekliyorsunuz" dedi.BM Güvenlik Konseyi'ndeki toplantının düzenlenmesini talep eden taraf olan ABD'nin Rusya'nın usul oylaması talebi üzerine toplantının yapılabilmesi için en az dokuz oya ihtiyacı vardı. On ülke toplantının yapılması yönünde oy kullanırken Rusya ve Çin'den "hayır" oyu geldi. Hindistan, Gabon ve Kenya oy çekimser oy kullandı.Rusya'nın BM daimi temsilcisi Nebenzia, ülkesinin Ukrayna'yı konuşmaktan "korkmadığını," ancak toplantının düzenlenme gerekçesini anlamadığını söyledi ve Moskova'nın sınırda konuşlandırdığı asker sayısını hiçbir zaman doğrulamadığını kaydetti.BM Güvenlik Konseyi'ndeki görüşme, Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı asker yığınağının uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit olup olmadığına ve durumun bir Konsey toplantısı düzenlenmesini gerektirip gerektirmediğine odaklandı.Çin'in BM nezdindeki daimi temsilcisi Zhang Jun, "Acilen sessiz diplomasiye ihtiyaç var, megafon diplomasisine değil" dedi.BM Güvenlik Konseyi, Rusya'nın Kırım Yarımadası'nı ilhak ettiği 2014 yılından bu yana Ukrayna krizi hakkında defalarca toplandı. Ancak Rusya'nın ABD, Çin, Fransa ve İngiltere'yle beraber BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesinden biri olması nedeniyle Konsey, somut adım atamıyor.ABD, Pazartesi günkü toplantıyı, Rusya için gerekçelerini belirtme fırsatı olarak değerlendirmişti.Gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya'nın gerekçeleri konusunda "Çok fazla şey duymadık" diye konuşan Thomas-Greenfield, "Umarız diplomasi rotasında ilerlemeye devam ederler" ifadesini kullandı.