Samanyolu Haber /Dünya / Uluslararası Af Örgütü: O raporu yayımlayacağız /01 Şubat 2022 11:56

Uluslararası Af Örgütü: O raporu yayımlayacağız

Uluslararası Af Örgütü, İsrail'in yayımlamama çağrısına rağmen İsrail devletinin Filistinlilere yönelik politikalarının "ayrımcı" olarak tanımlandığı raporu yayımlayacaklarını açıkladı.

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AFP'ye açıklamada bulunan örgütün genel sekreteri Dr. Agnes Callamard, raporun dört yıllık bir çalışmanın ürünü olduğunu vurgulayarak dünya genelindeki 70 ofis ve 10 milyon destekçisinin bu raporu desteklediğini ve salı günü kamuoyuyla paylaşacaklarını belirtti.

Callamard, "İlk olarak geçtiğimiz ekim ayında dışişleri bakanına ulaşmaya çalıştığımızda raporu tartışmak isterdik ama bir cevap alamadık. Artık bize bu raporu yayımlamayın demek için çok geç," ifadesini kullandı.

İsrail devletinin uygulamalarını eleştirmenin kesinlikle antisemitizm olmadığını belirten Callamard, "Af Örgütü antisemitizmi güçlü bir şekilde kınar...geçmişte de bir çok siyasi liderin antisemitik tavırlarını kınamıştık," dedi.

Dışişleri Bakanı Yair Lapid Uluslararası Af Örgütü'ne İsrail'i ayrımcılıkla suçlayan raporun "yanlış, taraflı ve antisemit" olduğunu ileri sürerek yayımlamaması çağrısında bulunmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Af Örgütü'nün raporunun "İsrail devletinin Yahudilerin ulusal devleti olarak var olma hakkını reddettiği" ileri sürüldü ve "radikal dili ve bozuk tarihi perspektifi İsrail'i şeytanlaştırmak ve antisemitizm ateşini alevlendirmek için tasarlanmış," dendi.
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