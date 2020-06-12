Yeşim Salkım'dan milyonluk konsere tepki

Saray'ın ilgi görmeyen milyonluk konserlerine tepki gösteren Yeşim Salkım, 'Bugün itibari ile ayağınıza geliyorum kampanyasını başlatıyorum kapısı açık tüm belediyeler bana yer vermeye hazırsa geliyorum. Hiçbir ücret almadan sadece halk için, müzik için, müzisyen emekçiler için, duyurun herkese istediğiniz yerde' dedi.





Cumhurbaşkanlığının başlattığı 30 milyon liraya mal olduğu söylenen ve ilgi görmeyen konser etkinlikleri devam ederken Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından belediyelere seslendi:





Salkım, "Bugün itibari ile ayağınıza geliyorum kampanyasını başlatıyorum kapısı açık tüm belediyeler bana yer vermeye hazırsa geliyorum. Hiçbir ücret almadan sadece halk için, müzik için, müzisyen emekçiler için, duyurun herkese istediğiniz yerde" dedi.





Ardından Twitter hesabından bir paylaşım daha yapan Salkım, bir konser tarihi belirlediklerini açıkladı. 19 Haziran Cuma günü evinin arka bahçesinde konser vereceğini duyuran Salkım, konserin YouTube ve tüm sosyal medya hesaplarından yayınlayacağını belirtti.