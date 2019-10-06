Yılın ilk dokuz ayında iş cinayetinde 1320 kişi öldü





İSİG’in açıkladığı rapora göre eylül ayında en az 145 işçi yaşamını yitirdi. İş cinayetlerinde İstanbul 17 ölümle ilk sırada yer alırken, mega kenti İzmir, Bursa ve Muğla izledi.









En çok ölüm 41 kişiyle tarım işkolunda, 30 ölümle de inşaat sektöründe kayda geçti. Hayatını kaybedenlerin dokuzu mülteci, altısı çocuk olurken, ölenlerin 134’ü erkek.









Bu yıl içinde şimdiye dek en çok iş cinayeti 178 kişiyle temmuz ayında görüldü. En az ise 114 işçiyle mart ayındaydı.









Geçen ay hayatını kaybeden işçilerin yüzde 48’i, 28-50 yaş grubundaydı. Bunu yüzde 26’yle 51-65, yüzde 17’yle de 18-27 yaş grubu takip etti.







