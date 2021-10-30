Yılmaz Özdil, Zarrab’ı ortaya çıkaran Adem Yavuz’u övmek zorunda kaldı

Nokta TV yayınına katılan Özdil, AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘hayırsever işadamı Reza’ dediği Zarrab’ın ABD’deki yeni işi, yeni isminin ortaya çıktığını hatırlattı.





VATANDAŞ CEMAATÇİ GAZETECİLERİ TAKİP EDİYOR

Gazeteci Adem Yavuz Arslan’ın ismini kullanmadan Halkbank Davası’nda tanık olan Reza Zarrab’ı Gülen Hareketine mensup gazetecinin ortaya çıkardığını söyledi. Erdoğan’ın ağzıyla konuşan Özdil, “Bunu ortaya kim çıkardı. F.t. cu oldukları için yurtdışına çıkan gazeteciler bunu ortaya çıkardı. Türk basını ne işe yarar ya? Türk basını deyip ben muhalifim objektif gazeteciyim deyip bu işleri takip etmesen Halkbank davasının takibini cemaatçi gazeteciler yaparsa vatandaşlar F.t den gazetecileri takip etmeye başlıyor.





TÜRK BASINI İÇİN UTANÇ VERİCİ

Spikerin “Öyle baya da iyi takip ediliyorlar yani” sözlerini de değerlendiren Özdil, “Haberi bunlar veriyor. Türkiye’ye haberi F.t culuktan Türkiye’den kaçmış gazeteciler veriyor. Bir basın için bundan daha büyük utanç verici bir şey olabilir mi?” dedi.





Zarrab’ı ortaya çıkaran gazeteci Adem Yavuz Arslan, Özdil’e tepki gösterdi.