Samanyolu Haber /Gündem / G20 Zirvesi başladı /30 Ekim 2021 16:11

G20 Zirvesi başladı

İtalya'nın başkenti Roma'da 2 gün sürecek olan G20 Liderler Zirvesi başladı.

SHABER3.COM

Liderler koronavirüs salgınının başlamasından bu yana ilk kez yüz yüze bir araya geliyor. Ancak Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirveye video üzerinden katılmayı tercih etti.

Zirveye katılmak üzere Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmeler yapması da bekleniyor.

Zirvenin en önemli gündem maddeleri pandemi ve iklim değişikliği.

G20 Dönem Başkanı İtalya'nın Başbakanı Mario Draghi, toplantı öncesi zirvenin gerçekleştirildiği Nuvola Kongre Merkezi'nde karşıladığı liderlerle tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.

Erdoğan, aile fotoğrafı çekimi öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile tokalaştı.


Zirve kapsamında resmi karşılama töreninde ve G20 aile fotoğrafında yer alan Erdoğan, "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" ve "Daha İyi Toparlanma için KOBİ'lerin ve Kadınların Sahip Olduğu İşletmelerin Desteklenmesi" temalı oturumlar ile çalışma yemeğine katılacak.

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