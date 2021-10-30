G20 Zirvesi başladı

Liderler koronavirüs salgınının başlamasından bu yana ilk kez yüz yüze bir araya geliyor. Ancak Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirveye video üzerinden katılmayı tercih etti.







Zirveye katılmak üzere Roma'da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüşmeler yapması da bekleniyor.





Zirvenin en önemli gündem maddeleri pandemi ve iklim değişikliği.





G20 Dönem Başkanı İtalya'nın Başbakanı Mario Draghi, toplantı öncesi zirvenin gerçekleştirildiği Nuvola Kongre Merkezi'nde karşıladığı liderlerle tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.







Resmi karşılama töreni sonrasında aile fotoğrafı çekimi gerçekleştirildi.







Erdoğan, aile fotoğrafı çekimi öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile tokalaştı.









