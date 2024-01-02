Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var

Akçadağ Develi Mahallesi'nde İstanbul'dan Malatya'ya giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Medine Turizme ait 44 AK 041 plakalı yolcu otobüsü devrildi.



Aynı istikamette seyreden ve plakası öğrenilemeyen tır da devrilen otobüse çarptı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Kazada otobüs şoförü ile 1’i ağır 36 kişi yaralanırken, Süleyman Savaş Evliyagil, Esma Donak, Gülizar Sarsılmaz ve Abuzer Ak hayatını kaybetti. 36 kişi yaralandı.



Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.