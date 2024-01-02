Yerel seçime katılabilecek siyasi partiler belli oldu

31 Mart 2024’te gerçekleştirilecek yerel seçimler için süreç işlemeye başladı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçime katılabilecek partileri açıkladı. Yener, yerel seçimlere 36 siyasi partinin katılabileceğini söyledi.
Başkan Yener, "1 Ocak 2024 itibariyle seçim takvimimiz başlamıştır. 31 Mart’ta gerçekleşecek olan yerel seçimlerin tüm siyasi partilerimize, seçmenlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
Yener daha sonra 31 Mart Yerel Seçimi'ne katılabilecek partileri açıkladı.
36 PARTİ KATILABİLECEK
İşte 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere katılabilecek 36 siyasi parti...
Adalet Birlik Partisi
Adalet Partisi
Adalet ve Kalkınma Partisi
Anadolu Birliği Partisi
Anavatan Partisi
Aydınlık Demokrasi Partisi
Bağımsız Türkiye Partisi
Büyük Birlik Partisi
Büyük Türkiye Partisi
Cumhuriyet Halk Partisi
Demokrasi ve Atılım Partisi
Demokratik Sol Parti
Demokrat Parti
Emek Partisi
Gelecek Partisi
Genç Parti
Güç Birliği Partisi
Hak ve Özgürlükler Partisi
Halkın Kurtuluşu Partisi
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi
Hür Dava Partisi
İYİ Parti
Memleket Partisi
Millet Partisi
Milliyetçi Hareket Partisi
Milli Yol Partisi
Saadet Partisi
Sol Parti
Türkiye İşçi Partisi
Türkiye Komünist Hareketi
Türkiye Komünist Partisi
Vatan Partisi
Yeniden Refah Partisi
Yenilik Partisi
Yeni Türkiye Partisi
Zafer Partisi