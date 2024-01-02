İsrail'de Yüksek Mahkeme, Netanyahu'nun tartışmalı yargı reformu yasasını iptal etti









Söz konusu kararla mahkeme, temmuz ayında kabul edilen ve yargıçların hükümet kararlarını iptal etmelerini engelleyen reformu ortadan kaldırmış oldu.





Yüksek Mahkeme yargıçları 7'ye karşı 8 oyla yasanın "demokratik İsrail Devleti'nin temel karakterine ciddi ve benzeri görülmemiş zarar verdiği" gerekçesiyle iptal etti.





Muhalifler, Netanyahu'nun makuliyet standardını kaldırma çabalarının yolsuzluğa ve önemli pozisyonlara niteliksiz yandaşların uygunsuz bir şekilde atanmasına kapı açtığını savunuyordu.





Tartışmalı temel yargı düzenlemeleri, yaz aylarında da on binlerce kişinin katıldığı gösterilerle protesto edilmişti.





Yüksek Mahkeme yargıçları ayrıca 12-3 oyla, İsrail için bir tür anayasa işlevi gören ve "Temel Yasalar" olarak adlandırılan önemli mevzuat düzenlemelerini iptal etme yetkisine sahip olduklarına karar verdi.





Yasa, İsrail adalet sisteminde yapılması planlanan revizyonun ilk ayağını oluşturuyordu.





Ancak, 7 Ekim'de Hamas ile başlayan savaşın ardından bu revizyon askıya alınmıştı.



