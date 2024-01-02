Mehmet Şimşek'in zam hesabı Saray'ın seöim planına uymadı

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, "Hükümet, yeni yılın ilk sınavına hazırlanıyor. Emekli maaşları için yüzde 50’lik zam beklentisi bile umut olmaktan çıktı. Bu bile çok sayıda emeklinin maaşının asgari ücretin altında kalması anlamına gelecek. Yüzde 50 artışla en düşük emekli maaşı 11 bin 500 lira olacak. Yıllarca asgari ücretten en az iki kat fazla maaş alan emeklilerin düşürüldüğü durum, yerel seçim öncesinde AKP’de sancıya neden oldu." ifadelerini kullandı.
Babacan, merakla beklenen emekli zammıyla ilgili edindiği bilgileri paylaştı.
Babacan, "Asgari ücrete yapılan yüzde 49’luk zam, 2024’te memur ve memur emeklilerine yapılacak yüzde 50 artış, SGK ve Bağkur emeklilerindeki beklentiyi artırdı. Önümüzdeki günlerde açıklanacak enflasyon rakamının ardından dananın kuyruğu kopacak. Beklenti, zammın yüzde 49,5 civarında olması yönünde. Bu durumda en düşük emekli maaşı 11 bin 500 lira olacak. Asgari ücretin 17 bin lira olduğu yerde,‘aile geliri’ olarak öngörülen bu." diye yazdı.
"İşte tartışma da burada başlıyor." yorumunu yapan Babacan, yazısını şöyle sürdürdü:
"Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, maaş zamlarının ‘2024 enflasyon beklentisi’ dikkate alınarak yapılması gerektiğini söylemişti. Son altı aylık enflasyonun yüzde 36 civarında olması bekleniyor. Ekonomi yönetiminde, emeklilere yüzde 36’ın üzerine yüzde 4 refah payı verilerek toplamda yüzde 40’lık zam yapılması görüşü ağırlıklı. Bu oranın üzerinde yapılacak zammın bütçe rakamları ile uyuşmayacağı, bunun yeni borçlanma anlamına geleceğini savunuyor."
"Ancak AKP’liler, Şimşek gibi düşünmüyorlar. 3 Ocak’ta açıklanacak yıllık enflasyon rakamlarından sonra, SGK ve Bağkur emeklilerine son altı aylık enflasyon oranında yapılacak zammın yetersiz kalacağı görüşü hakim. Hayatın gerçeklerinden çok yerel seçim planları nedeniyle de olsa bir çaba var."
"Parti kurmayları, memur ve memur emeklisine yüzde 50 zam yapılırken, diğer emeklilere bu oranın altında zam verme olasılığına itiraz ediyorlar. Partideki beklenti, yüzde 49,5’dan az değil. İlave artışın Meclis’te yasayla hal edileceği söyleniyor."
"Kendi seçmenlerinin daha çok ‘yaşlı ve emeklilerden’ oluştuğunu kabul eden parti yöneticilerinin sohbetlerdeki sözleri ilginç; 'Seçmen kitlemizin büyük bölümü zaten emekli. Bir iyileştirme yapmazsak, sahada işimiz zora girer. 7 bin 500 lira en düşük emekli maaşına da en az yüzde 50 zam yapılmalı, tüm emekli maaşlarına bu zam oranı uygulanmalı. Ayrıca en düşük emekli maaşlarına seyyanen zam da olması lazım…'"
Babacan, "AKP’liler her fırsatta, emeklilerle ilgili iyileştirme yapılmaması durumunda işlerinin zor olacağını parti yönetimine iletiyor." diyerek yapılacak zammın seçimleri de etkileyeceğini belirtti.