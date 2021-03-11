Samanyolu Haber /Teknoloji / YouTube 30 bin videoyu yayından kaldırdı /11 Mart 2021 21:55

YouTube 30 bin videoyu yayından kaldırdı

Koronavirüs salgınıyla ilgili Ekim 2020'den bu yana YouTube'da yayınlanan ve yanıltıcı içeriklerin yer aldığı belirtilen 30 bin videonun yayından kaldırıldığı ifade edildi.

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Dünyanın en büyük video paylaşım platformu YouTube, Ekim 2020'den bu yana yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşıları konusunda yanlış bilgilerin yer aldığı 30 bin videoyu kaldırdığını açıkladı.

Şirket sözcüsü Elena Hernandez, platformdan kaldırılan videoların Covid-19 aşıları hakkında yerel sağlık yetkilileri veya Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile çelişen iddialar içerdiğini belirtti.

Hernandez, Şubat 2020'den bu yana da Covid-19 salgını konusunda yanlış bilgiler içeren yaklaşık 800 bin videonun kaldırdığını ifade etti.

Sosyal medya devleri, salgının başından bu yana Covid-19 aşısı konusunda yanlış bilgilerin yer aldığı içeriklerle mücadele edileceğini belirtiyor, söz konusu paylaşımların kaldırılacağını açıklıyorlar.
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