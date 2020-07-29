YouTube, Aleksandr Dugin’in hesaplarını kapattı

Radio Free Europe’un haberine göre, YouTube’un sahibi olan Google’dan yapılan açıklamada, Rusya’ya yönelik ABD yaptırımlarını ihlal ettikleri belirtildi.





Kendini muhafazakâr Ortodoks Hıristiyanlarının kanalı olarak tanımlayan Tsargrad’ın YouTube’da 1 milyondan fazla takipçisi vardı. Kanal, 2017’de tamamen dijital yayıncılığa geçmişti.





Tsargrad’ın kurucusu ve sahibi, Rus Oligark Konstantin Malofeyev, 2014’te Rusya’nın Kırım’ı ilhakında finansal rolü olduğu gerekçesiyle ABD tarafından yaptırım listesine alınmıştı. Malofeyev, Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı militanları destekleyen açıklamalar yaptı.





Bölgedeki çatışmalarda bugüne kadar 13 bin 200 kişi hayatını kaybetti.





Kanalın görevdeki Genel Yayın Yönetmeni DariaTokareva, YouTube’un hesaplarını hiçbir uyarı yapmadan kapattığını söylerken, mahkemeye başvuracaklarını açıkladı.





Mayıs ayında Instagram da, Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Çeçenistan bölgesi milletvekili Adam Delimkhanov, Çeçen Meclisi başkanı Magomed Daudovve Çeçen hükümetinin başbakan yardımcısı AbuzaidVismuradov’un hesaplarını, yine ABD yaptırımlarına dayanarak kapatma kararı aldı.





YouTube da daha önce RIA FAN federal haber ajansı, Krym 24 TV kanalı, Anna News ve News Front isimli Rus yayınlarının kanallarını iptal etmişti.





Rus Dışişleri Bakanlığı, bu uygulamanın sansür olduğunu söyleyerek, dünya ülkelerini desteğe çağırdı.



