Samanyolu Haber /Teknoloji / YouTube, ana sayfasının çalışma şeklini değiştirdiğini duyurdu /10 Ağustos 2023 11:49

YouTube, ana sayfasının çalışma şeklini değiştirdiğini duyurdu

Bugünden itibaren, video hizmetinin ana sayfa akışı, görüntüleme geçmişi kapalı ve “önceden önemli bir izleme geçmişi olmayan” kişiler için farklı görünmeye başlayacak.

SHABER3.COM


Değişiklik, yalnızca arama çubuğunu ve kılavuz menüsünü göstererek daha akıcı bir göz atma deneyimi sağlayacak.

Şirket bugün bir blog gönderisinde “Bugünden itibaren, YouTube izleme geçmişiniz kapalıysa ve önceden önemli bir izleme geçmişiniz yoksa, video önerileri sağlamak için yeni bir sistem sunacağız” ifadelerini kullandı.


Bu da bugünden itibaren ana sayfa akışınızın çok farklı görünebileceği anlamına geliyor. Yani önerilen videoların akışı olmadan arama çubuğunu ve soldaki kılavuz menüsünü görebileceksiniz, böylece bu özellik daha kolay arama yapmanıza, göz atmanıza olanak sağlayacak.

YouTube, değişikliklerin “önümüzdeki birkaç ay içinde yavaş yavaş” görüneceğini söylüyor. Şirket, hareketi video önerilerini daha net hale getirmek için planladığını söyledi. Şirket, değişiklik hesabınızda kullanıma sunulduktan sonra istediğiniz zaman görünümler arasında geçiş yapmak için izleme geçmişi ayarlarınızı değiştirebileceğinizi söylüyor.

Geçiş, Google Etkinliğim ayarları sayfasındaki özel bir bölümde olacak. Platform son dönemlerde fazlasıyla yenilik ekledi ve bu yenilikler çığ gibi büyümeye devam edeecek. Kullanıcı deneyimini geliştirmeye odaklanan şirket daha fazlasını da planlıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber YouTube, ana sayfasının çalışma şeklini değiştirdiğini... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:05:57