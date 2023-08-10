YouTube, ana sayfasının çalışma şeklini değiştirdiğini duyurdu





Değişiklik, yalnızca arama çubuğunu ve kılavuz menüsünü göstererek daha akıcı bir göz atma deneyimi sağlayacak.





Şirket bugün bir blog gönderisinde “Bugünden itibaren, YouTube izleme geçmişiniz kapalıysa ve önceden önemli bir izleme geçmişiniz yoksa, video önerileri sağlamak için yeni bir sistem sunacağız” ifadelerini kullandı.









Bu da bugünden itibaren ana sayfa akışınızın çok farklı görünebileceği anlamına geliyor. Yani önerilen videoların akışı olmadan arama çubuğunu ve soldaki kılavuz menüsünü görebileceksiniz, böylece bu özellik daha kolay arama yapmanıza, göz atmanıza olanak sağlayacak.





YouTube, değişikliklerin “önümüzdeki birkaç ay içinde yavaş yavaş” görüneceğini söylüyor. Şirket, hareketi video önerilerini daha net hale getirmek için planladığını söyledi. Şirket, değişiklik hesabınızda kullanıma sunulduktan sonra istediğiniz zaman görünümler arasında geçiş yapmak için izleme geçmişi ayarlarınızı değiştirebileceğinizi söylüyor.





Geçiş, Google Etkinliğim ayarları sayfasındaki özel bir bölümde olacak. Platform son dönemlerde fazlasıyla yenilik ekledi ve bu yenilikler çığ gibi büyümeye devam edeecek. Kullanıcı deneyimini geliştirmeye odaklanan şirket daha fazlasını da planlıyor.