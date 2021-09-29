YouTube aşı karşıtı video içerikleri hakkında kararını verdi

Aşı karşıtı videoları engelleme kararı alan YouTube, Reuters’ın Washington Post'a dayandırdığı habere göre, barındırdığı aşı karşıtı içeriklerin tümünü de yasaklama kararı aldı.







Ancak Youtube’un kararı sadece koronavirüs aşısıyla sınırlı değil. Kızamık ve su çiçeği gibi diğer aşıları hedef alan içeriklere de izin verilmeyecek.





YouTube'un Küresel Güven ve Güvenlik Başkan Yardımcısı Matt Halprin'e atıfta bulunulan haberde, birkaç kanalı kapatarak önde gelen aşı karşıtı aktivistleri de yasaklama kararı alındı.