YouTube, Rusya Federasyonu Komünist Partisi’nin hesabını engelledi

Sputnik Türkiye'de yer alan ve Maksim Blinov imzası taşıyan habere göre Rusya Federasyonu Komünist Partisi (KPRF) Başkan Yardımcısı Dmitriy Novikov, YouTube’un partiye ait ‘Krasnaya Liniya’ (Kızıl Çizgi) hesabını engellediğini belirtti.
Novikov, “Parti temsilcilerinin, Zafer Günü vesilesiyle 8 Mayıs’ta Meçhul Asker Anıtı’na çiçek bırakmasıyla ilgili YouTube’dan paylaşılan video nedeniyle Krasnaya Liniya’nın çalışmalarının durdurulduğu yönünde resmi bildiri aldık. Video kaldırıldı” ifadesini kullandı.