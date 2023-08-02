Samanyolu Haber /Teknoloji / YouTube video özetleri için yapay zekâyı test ediyor /02 Ağustos 2023 12:12

YouTube video özetleri için yapay zekâyı test ediyor

YouTube video özetlerini otomatik olarak oluşturmak için yapay zekâ kullanımını deniyor.

SHABER3.COM

Google, YouTube video özetlerini otomatik olarak oluşturmak için yapay zekâ kullanımını test ediyor. Bu özetlerin şimdilik yalnızca sınırlı sayıda İngilizce videonun yanında görüneceği ve sınırlı sayıda kullanıcı tarafından görüntülenebileceği belirtiliyor.

Android Police’te yer alan habere göre, bu video özetleri YouTube’un izleme ve arama sayfalarında görülecek ve bir insan tarafından yazılmış mevcut açıklamanın yerini almadan bir videonun içeriğine kısa bir genel bakış sunmayı amaçlıyor.

Destek sayfasında şu ifadeler yer alıyor: “Bir video hakkında hızlı bir özet okuyup size uygun olup olmadığına karar vermenizi kolaylaştırmak için YouTube’da yapay zekâ tarafından otomatik olarak oluşturulan özetleri test etmeye başlıyoruz.”

Android Police, kullanıcıların YouTube testlerine katılmak için genellikle YouTube.com/new adresinden kaydolabileceğini, ancak bazı testlere katılmak için YouTube Premium aboneliği gerektirebileceğini belirtiyor.
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