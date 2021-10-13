Samanyolu Haber /Teknoloji / YouTube'a erişim sorunu /13 Ekim 2021 13:15

YouTube'a erişim sorunu

Geçen hafta boyunca sosyal paylaşım platformu Facebook ve ona bağlı Instagram ve WhatsApp'a erişim sorunları yaşanmıştı. Video paylaşım platformu YouTube'a da erişimde sorun yaşandığı bildirildi.

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Dünyadaki internet kullanıcılarının çöken siteleri bildirdiği Downdetector, kullanıcıların YouTube'a erişmede sorun yaşandığını bildirdiklerini aktardı.


Yaygın olarak bildirilen sorunların, platformun internet sitesine erişim, ana sayfadaki videolar ve sunucu bağlantısı ile ilgili olduğu belirtildi.

Downdetector, şu an itibariyle bildirimlerin ABD, Meksika ve Tayvan'dan geldiği bilgisini paylaştı.

Geçen hafta boyunca sosyal paylaşım platformu Facebook ve ona bağlı Instagram ve WhatsApp'a erişim sorunları yaşanmıştı.
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