YouTube'dan yeni sürpriz: Yapay zeka ile otomatik dublaj hizmeti geliyor

YouTube, videoların farklı dilleri konuşanların da anlaması için uzun süredir otomatik olarak oluşturulan altyazıları gösterme seçeneği sunuyor. Ama şimdi bu hedefi için dev bir adım daha atarak, altyazılı çevirilerin ötesine geçmeyi planlıyor.





Şirket, Aloud adlı yapay zeka destekli, otomatik bir dublaj hizmetini test ettiğini duyurdu. Bu araç, dublaj yapmak için gereken zamanı ve yüksek masrafları ortadan kaldırarak içerik üreticilerinin daha geniş bir küresel kitleye ulaşmasını sağlamayı hedefliyor.





Aloud, yapay zekayı kullanarak sadece birkaç dakika içinde kaliteli bir dublaj vadediyor. Araç önce içerik üreticilerinin kontrol edip düzenleyebileceği metin tabanlı bir çeviri oluşturuyor, ardından da bir dublaj üretiyor. Kullanıcılar farklı seslendiriciler arasından seçim yapabilme seçeneğine de sahip. En iyi tarafı da bu hizmetin ücretsiz olması. Yani sadece Premium aboneleri için değil, herkes için sunulması bekleniyor.



