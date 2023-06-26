Döviz kuru vurdu: Eczanelerde ilaç yok

Türkiye’de son dönemlerde yaşanan ilaç krizi her geçen gün büyüyor. Yaşanan sıkıntıyı hafifletmek adına geçen şubatta yapılacak olan fiyat güncellemeleri erkene çekilse de eczanelerde çoğu ilaç bulunamaz hale geldi. Hastalar ilaçlarını birden fazla eczane dolaşarak bulmaya çalışıyor.









Göz damlalarından antibiyotiklere, kanser ilaçlarından ağrı kesicilere kadar yaşanan ilaç bulamama sorunu yurtttaşın sağlığını da tehlikeye atıyor. Kur farkı nedeniyle de ilaçların tedarik aşamasında sıkıntıların arttığını söyleyen eczacılar, bu sıkıntının daha da büyüyeceğini öngörüyor. Yaşanan ilaç tedariki problemini eczacılar Cumhuriyet’e değerlendirdi.





Eczacı Zeynep Maden, “Döviz kurundan yüzde yüz etkilendik. Bu sorunun artmasını destekledi. İthal ürünlerin gelememesi, depolarda bekletilmesi, zam geçişlerini beklemek de bu duruma etki ediyor. Böyle devam edecek diye düşünüyoruz. Her ilaç kategorisinde aynı sorun var. Göz damlalarında bile bu sorunları yaşıyoruz. Az önce de bir hasta geldi ve istediği ilaç yoktu. Bu sorun daha da kötüye gidiyor” dedi.



