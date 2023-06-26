Erdoğan, Damat Berat Albayrak’ı köşeye sıkıştırdı

SAMANYOLUHABER.COM- ANALİZ





Eski Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan’ın 25 milyon dolarlık yolsuzluk soruşturmasında tutuklanması, gözleri Erdoğan’la damadı Berat Albayrak arasındaki gerilme çevirdi. Albayrak’a çok yakın bir isim olan Bostan, Erdoğan’ın talimatıyla tutuklandı.





Türkiye’de yıllar sonra bir yolsuzluk soruşturmasında, Erdoğan’a çok yakın üst düzey bir bürokrat tutuklanarak Silivri Cezaevi’ne gönderildi. Üstelik bizzat Erdoğan’ın ısrarlı takibi ve talimatıyla.





Erdoğan, Türkiye’yi bir aile şirketi olarak yönetme hayalini gerçekleştirmek maksadıyla kurduğu Varlık Fonu’nun ilk başkanı Mehmet Bostan’ı kendi eliyle tutuklattı.





Türkiye, Mehmet Bostan’ın tutuklandığına dair haberi, Patronlar Dünyası adlı internet sitesinde Toygun Atilla imzasıyla okudu. Haberde, “Varlık Fonu eski başkanı Mehmet Bostan ve Mineks Uluslararası Sermaye ve yatırım danışmanlığı firmasının yönetim kurulu başkanı Bülent Göktuna, 25 milyon dolarlık bir usulsüz komisyona aracılık ederek devleti zarara uğrattıkları gerekçesi ile tutuklandı” deniyor.





Habere göre, yurt dışından 25 milyar dolarlık fon bulacağını söyleyen Bülent Göktuna, 25 milyon dolarlık bir komisyon karşılığında bu işe soyundu. Ancak fon alınamadığı gibi 25 milyon dolarlık komisyon da “buhar olup uçtu”.





Hadise 2016 - 2017 yıllarında olmasına karşın, soruşturma 6 yıl sonra Yargı’ya intikal etti. Haberde söz konusu durum “Erdoğan'ın talimatı ile yaklaşık 1 yıldır çok gizli olarak sürdürülen soruşturma geçen hafta tamamlandı” ifadeleriyle belirtildi.





Mehmet Bostan’ın Kasım 2016'da 200 milyar doları yöneten Varlık Fonu'na, dönemin Başbakanı Binali Yıldırım tarafından başkan olarak atandığı ve 11 ay boyunca Varlık Fonunu yönettikten sonra Eylül 2017'de ani bir şekilde görevden alındığı belirtildi.





Ancak Toygun Atilla’nın haberinde çok ilginç bir ifade daha var. Atilla, ara başlıkta “BERAT ALBAYRAK TESPİT ETTİ ERDOĞAN DÜĞMEYE BASTI” diyor ve şunları ifade ediyor: “2018'de Maliye ve Hazine Bakanlığına atanan Berat Albayrak, Varlık fonunda 25 milyon dolarlık bir açık olduğunu tespit etti. Yapılan incelemeler sonunda bu paranın Mineks Uluslararası Sermaye ve yatırım danışmanlığı firmasının yönetim kurulu başkanı Bülent Göktuna'ya transfer edildiği anlaşıldı.”





Devamında ise olaya Erdoğan’ın el koyduğu ve Devlet Denetleme Kurulu'nun incelemesini istediğini, ancak Başbakan Binali Yıldırım’ın Devlet Denetleme Kurulu'nun incelemesine gerek olmadığı yönünde görüş belirttiğini ileri sürüyor Atilla. Lâkin, Erdoğan kararlıymış ve Devlet Denetleme Kuruluna talimat vererek bu olayın akıbetinin araştırılmasını istemiş.





Bülent Göktuna’nın bağlantılarına dair de şunlar kaydediliyor haberde: “İddialara göre ortaya çıkan tablo vahimdi. Eski İngiliz Kraliçesi II. Elizabeth ve oğlu York Dükü Prens Andrew ile de çok samimi olan iş insanı Bülent Göktuna, olayın bir tarafındaydı.”





Haberin ve dolayısıyla hadisenin detayları bu şekilde.





Şimdi Mehmet Bostan’ın Berat Albayrak’a olan yakınlığına ve Toygun Atilla’nın yürüttüğü “algı operasyonuna” gelelim.





Mehmet Bostan, Varlık Fonu Başkanlığı görevinden önce 5 Ağustos 2013 tarihinde SPK tarafından Turkcell Yönetim Kurulu Bağımsız Üyeliği'ne atandı. 2016 yılı Şubat ayında ise Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığı görevine getirildi.





Son derece kritik görevlerde bulundu Mehmet Bostan. Sadece kendisi değil, kardeşi Yahya Bostan da öyle. Biri ekonomi bürokrasisinde, diğeri ise Havuz medyasındaydı.





Mehmet Bostan bürokraside basamakları hızlar tırmanıp yüz milyarlarca dolarlık fonun başına getirilirken, kardeşi Yahya Bostan ise Sabah Gazetesi’nde ve sonra TRT’de zirvelere yükselmeyi başardı.





Mehmet Bostan, Berat Albayrak’a; Yahya Bostan ise Havuz Medyasını yöneten Berat Albayrak’ın abisi Serhat Albayrak’a çok yakın bir isimdi, hatta muhbiriydi.













Yahya Bostan, Sabah Gazetesi’nin Ankara Bürosu’nda muhabir olduğu 2011 yılında patronu Serhat Albayrak’a, Sabah’ın Ankara Temsilcisi Okan Müderrrisoğlu başta olmak üzere, beraber çalıştığı müdür ve arkadaşlarına dair istihbari bilgileri mail olarak gönderiyordu. Aynı zamanda bürokrasi ve siyaset dünyasındaki kritik isimlerle ilgili bilgileri rapor ediyordu.





Bostan’ın Serhat Albayrak’a yaptığı muhbirlik, 2016 yılında Berat Albayrak’ın maillerinin Wikileaks’te yayınlanmasıyla ortaya çıktı.





Yahya Bostan başarılı muhabirliği değil, Serhat Albayrak’a yaptığı muhbirlik sayesinde kariyer basamaklarını hızla tırmandı; önce Sabah’ın yazı işleri müdürlüğüne, sonra da TRT Haber Kanal Koordinatörlüğü’ne getirildi. 2021 yılında ise bu görevden alındı. Şimdilerde Yeni Şafak Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapıyor Yahya Bostan.





Mehmet Bostan ise girişte de belirttiğim üzere Berat Albayrak’a çok yakın bir bürokrattı.





Nitekim yine Berat Albayrak’ın maillerinde de görülüyordu bu yakınlık. Sabah yazarı ekonomi profesörü Kerem Alkin, 2016 yılında Berat Albayrak’a gönderdiği ve kendisine “bağlılığını” belirttiği maillerinde şunları ifade ediyordu: “Değerli Berat Albayrak; Öncelikle, partinin milletvekili olarak, hem yeni görevlerinizin, hem de AK Parti'de yeni dönemin hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim… Mehmet Bostan kardeşimizle hasret gidermek için buluştuğumuz yemekte size selamlarımızı ilettik…”





Berat Albayrak yeni milletvekili olmuştu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na getirilmişti. Mehmet Bostan ise Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na atanmıştı. Alkin, Albayrak’a selamını Bostan aracılığıyla gönderiyordu.





Mehmet ve Yahya Bostan kardeşlerin Serhat ve Berat Albayrak kardeşlerle bağlantıları ve bağlılıkları bu kadar köklü ve güçlü iken, kısa süre önce ODA Tv’den ayrılıp Patronlar Dünyası adlı siteyi yönetmeye başlayan Toygun Atilla, alışılagelmiş algı operasyonlarından birine imza attı.





Güya yolsuzluğu Berat Albayrak tespit etmiş, Binali Yıldırım engellemeye çalışmış ancak Erdoğan olayın üzerine kararlılıkla gitmiş ve nihayetinde tutuklama olayı gerçekleşmiş.





İhaleyi, 15 Temmuz tiyatrosunda olduğu gibi “kadrolu şamar oğlanı” Binali Yıldırım’a bırakıyor Atilla.

Serhat Albayrak’la yakın ilişkileri olan Toygun Atilla’nın Berat Albayrak’ı korumaya çalışması şaşırtıcı değil elbette.





Peki, kendisinin de bizzat içinde olduğu yüzlerce yolsuzluk hadisesinin üstünü örten Erdoğan neden Mehmet Bostan’ın üzerine gitti ve yıllar sonra tutuklattı?





Berat Albayrak’ın Mehmet Bostan’ın tutuklanmasıyla köşeye sıkıştığı bir hakikat. Abisinin ve kendisinin Bostan kardeşlerle yakınlıkları ortada.





Erdoğan’ın Berat Albayrak’ın 2020 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden ayrılmasının ardından sergilediği tavırdan çok rahatsız olduğu biliniyor. Albayrak, Erdoğan tarafından görevden alınınca bakanlıkta devir teslim töreni bile yapmamış, “istifa” açıklamasında ise babası Sadık Albayrak’a teşekkür etmişti.





Erdoğan normalde bu triplere asla katlanmazdı ancak gel gör ki Berat Albayrak, kızı Esra Albayrak’la evliydi ve 17-25 Aralık yolsuzlukları başta olmak üzere birçok “ailevi sırra” vakıftı.





Öyle görünüyor ki, Sinan Ateş suikastı “sayesinde” MHP’yi ve Devlet Bahçeli’yi köşeye sıkıştıran Erdoğan, aynı tarifeyi damadı Berat Albayrak’a da uyguladı.





Yoksa, sadece Ali Yeşildağ’ın ifşa ettiklerinin yanında bile 25 milyon dolarlık yolsuzluğun esamesi okunmaz.



