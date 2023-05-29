YSK 'Kesin olmayan sonuçları' açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, sandıkların yüzde 99.43’ünin açıldığını ve kesin olmayan sonuçlara göre seçimi Tayyip Erdoğan'ın kazandığını duyurdu.









Yener'in açıklamasından satır başları şöyle;





Yurt içinde 192 bin 214 an itibariyle 191 bin 758 sandık açılmış olup sandık açılma oranı 99,32'dir. Yurt içinde Erdoğan'ın 51.91, Kılıçdaroğlu'nun 48,09 oy aldığı görülmüştür. Yurt dışında 5 bin 657 sandıktan 4 bin 486 sandığı açıldığı açılma oranının 88.14 olduğu görüşmüştür. Erdoğan'ın yurt dışında yüzde 59.80 Kılıçdaroğlu'nun 44.20 oy aldığı görülmüştür.





Genel toplamı sonucunda sandık açılma 197 bin 781 bin sandıktan 196 bin 744'ünün açıldığı ve sandık açılma oranının yüzde 94.43 olduğu görülmüştür. Erdoğan'ın yüzde 52.14, Kılıçdaroğlu'nun 47.86 oy aldığı görülmüştür. Erdoğan'ın 27 milyon 513 bin 587, Kılıçdaroğlu'nun 25 milyon 260 bin 109 oy aldığı görülmüştür. İki aday arasında 2 milyon 153 bin 473 fark olduğu görülmüştür.





"RECEP TAYYİP ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI SEÇİLMİŞTİR"

Sisteme girilmeyen oy oranının tamamının Cumhurbaşkanı adaylarına verilmesi halinde dahi sonuçların değişmeyeceği görülmüştür ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçildiği görülmüştür.