Samanyolu Haber /Gündem / YSK beklenen rakamı açıkladı /17 Eylül 2019 19:18

YSK beklenen rakamı açıkladı

İyi Parti, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) 23 Haziran'da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimi'nin maliyetini sordu. Verilen cevaba göre bir günün vatandaşa maliyeti 40 milyon 656 bin Türk Lirası.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 23 Haziran’da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin maliyetini 40 milyon 656 bin 388 TL olarak açıkladı.

İyi Parti YSK Temsilcisi Tolga Öztürk, kurula 23 Haziran 2019’da yenilenen İstanbul seçiminin maliyetini sordu.

23 HAZİRAN'IN MALİYETİ 40 MİLYON 656 BİN 388 TL

Öztürk’ün yazısına YSK Başkanvekili Erhan Çiftçi’nin verdiği cevapta, “23 Haziran 2019 Pazar günü yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminin toplam maliyetinin 40 milyon 656 bin 388 TL olduğu tespit edilmiştir.” denildi. 

AKP VE MHP İTİRAZ ETMİŞ VE YSK İPTAL ETMİŞTİ

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde Ekrem İmamoğlu'nun 13 bin oy farkı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilmesine itiraz etmişti. 

YSK 6 Mayıs'ta İmamoğlu'nun mazbatasını iptal ederek seçimin 23 Haziran'da yenilenmesine karar vermişti.

23 Haziran'da yine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İyi Parti'nin ortak adayı olan İmamoğlu 810 bin oy farkı ile AKP-MHP ittifakınının adayı Binali Yıldırım'ı geride bırakmıştı. 
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