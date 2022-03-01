Yüksek mailiyet nedeniyle o gazete artık basılmayacak

ŞOK gazetesi tarafından "Veda ve teşekkür" başlığıyla duyurulan haberde, yüksek maliyetler nedeniyle basılı yayın hayatına son verildiği belirtilerek "21 yıl boyunca halkı tutan korkusuz ve cesur haberleriyle yayın yapan ŞOK Gazetesi, yarından itibaren yayın hayatına son veriyor. Bundan böyle www.sokgazetesi.com.tr'de birlikteyiz. Teveccühünüz için sonsuz teşekkürler...” ifadelerine yer verildi.



9 Ocak 2002 tarihinde yayına başlayan ŞOK gazetesi, daha sonra Sabah gazetesiyle birlikte Turgay Ciner tarafından satın alındı. Gazete, 4 Nisan 2004'te ise ABC Medya’ya geçti.