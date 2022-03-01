Samanyolu Haber /Medya / Yüksek mailiyet nedeniyle o gazete artık basılmayacak /01 Mart 2022 22:10

Yüksek mailiyet nedeniyle o gazete artık basılmayacak

2002 yılından bu yana basılı olarak çıkan Şok gazetesinin artan maliyetler nedeniyle sadece internet üzerinden yaına devam edeceği açıklandı.

SHABER3.COM

ŞOK gazetesi tarafından "Veda ve teşekkür" başlığıyla duyurulan haberde, yüksek maliyetler nedeniyle basılı yayın hayatına son verildiği belirtilerek "21 yıl boyunca halkı tutan korkusuz ve cesur haberleriyle yayın yapan ŞOK Gazetesi, yarından itibaren yayın hayatına son veriyor. Bundan böyle www.sokgazetesi.com.tr'de birlikteyiz. Teveccühünüz için sonsuz teşekkürler...” ifadelerine yer verildi.

9 Ocak 2002 tarihinde yayına başlayan ŞOK gazetesi, daha sonra Sabah gazetesiyle birlikte Turgay Ciner tarafından satın alındı. Gazete, 4 Nisan 2004'te ise ABC Medya’ya geçti.
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