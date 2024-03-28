Samanyolu Haber /Dünya / Yüksekten düşen ünlü oyuncu hayatını kaybetti /28 Mart 2024 23:22

Yüksekten düşen ünlü oyuncu hayatını kaybetti

İngiltere'nin popüler dizilerinden Gogglebox'un oyuncusu George Gilbey, iş yerinde yüksekten düşerek hayatını kaybetti. Oyuncunun ölümüyle ilgili bir şüpheli tutuklandı.

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Gazete Duvar'da yer alan habere göre İngiltere'de dizilerin sevilen oyuncusu George Gilbey, iş yerinde çarşamba günü yüksekten düşerek hayatını kaybetti.

İlk yardım ekiplerinin olay yerine gelmesine rağmen 40 yaşındaki Gogglebox yıldızı kurtarılamadı.

Ölüm haberini doğrulayan kız kardeşi Sabrina Browning "Ebedi cennette dinlen kardeşim. Çok gençsin ama Tanrı sadece en iyilerini alır" ifadesini kullandı.

Gogglebox dizisinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda ise "George, annesi Linda ve üvey babası Pete ile sekiz sezon boyunca Gogglebox ailesinin bir parçasıydı. En derin dualarımız bu çok üzücü zamanda Linda ve George'un ailesi ve arkadaşlarıyla" ifadelerine yer verildi.

Gilbey, 2013'te Gogglebox'da rol almaya başlamış, 2021'de üvey babası Pete McGarry'nin ölümüne kadar devam etmişti.

Bu arada Essex polis sözcüsü oyuncunun ölümüne ilişkin, Witham bölgesinde 40'lı yaşlarında bir kişinin ağır ihmal nedeniyle 'kasıtsız adam öldürme'den tutuklandığını duyurdu.
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