Yumurta, süt dağıtımında bile izdiham olmaya başladı

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’ün haberine göre, “2008'de gıda dağıtımıyla, yemek vermekle işe başladık. Çoğu zaman bunları dağıtmakta zorlanıyorduk. Çünkü alanların sayısı azdı. Şimdi durum çok değişti. Gelen ihtiyaç sahibi o kadar arttı ki tahmin edemezsiniz. Eskiden ihtiyacı olmayan bir sürü aile ihtiyaç sahibi durumuna düştü. Garsonlar, müzisyenler ve aklınıza gelen birçok meslek sahibi de ihtiyaç sahibi oldu.” diye konuştu.







EKMEK ALAMAMA DURUMU VAR



