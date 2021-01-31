Yumurta, süt dağıtımında bile izdiham olmaya başladı

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk’ün haberine göre, “2008'de gıda dağıtımıyla, yemek vermekle işe başladık. Çoğu zaman bunları dağıtmakta zorlanıyorduk. Çünkü alanların sayısı azdı. Şimdi durum çok değişti. Gelen ihtiyaç sahibi o kadar arttı ki tahmin edemezsiniz. Eskiden ihtiyacı olmayan bir sürü aile ihtiyaç sahibi durumuna düştü. Garsonlar, müzisyenler ve aklınıza gelen birçok meslek sahibi de ihtiyaç sahibi oldu.” diye konuştu.
EKMEK ALAMAMA DURUMU VAR
Ferda Altıntaş, ihtiyaç sahiplerindeki artışa dair gözlemlerini şöyle aktardı:
“Yeni ihtiyaç sahipleri yardım istemeyi de bilmiyor. Kimisi yardım almayı onuruna yediremiyor. Yardım dağıtırken önceden bu insanların gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadığını araştırırdık. Bugün araştırmaya bile gerek kalmıyor. İnanın, ekmek alamama durumu gerçekten var. Yoksa gelip bir tas çorba için beklerler mi? İnsanın ihtiyacı olmasa gelip almaz. Alanların sayısında öyle bir artış var ki tahmin edemezsiniz. Siyaset yapmıyorum, gördüğümü aktarıyorum.”