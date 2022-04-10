Yumurtalı asgari ücret kıyaslamasında Almanlar Türklere fark attı

Dünyanın en büyük sorunu haline gelen enflasyon Türkiye’de insanları canından bezdirdi. Türkiye’de yüzde 70’lik gıda enflasyonunun Avro Bölgesi’ndeki enflasyonu 14’e katladığı ortaya çıktı. Türkiye’nin durumu, yıllardır krizle boğuşan ve bir dönem iflas açıklama hazırlığında olan Yunanistan’ın bile gerisinde.







ALMANYA’DA 8 BİN TÜRKİYE’DE 2 BİN YUMURTA

Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika ve Yunanistan ile Türkiye’deki alım gücü üzerine bir rapor hazırlayan CHP Milletvekili Veli Ağbaba, şunları kaydetti: “Türkiye’de 5 bin 4 TL brüt asgari ücret ortalama 311 avroya denk gelirken Almanya’da brüt asgari ücret 1621 avro, Fransa’da 1603, Hollanda’da 1725, Belçika’da 1658 avro ve Yunanistan’da ise 774 avro civarında. Türkiye, Avrupa’da en düşük asgari ücrete sahip üç ülkeden biriyken aynı zamanda tüm Avrupa ülkeleri içinde en yüksek asgari ücretli çalışana sahip ülke durumundadır.





Yine Erdoğan’ın raflar boş kaldı dediği Avrupa ülkelerinden Fransa, Hollanda, Belçika hatta yıllardır krizle boğuşan Yunanistan’da dahi asgari ücretliler ülkemizdeki asgari ücretliye göre temel besin maddelerinden daha fazla alabiliyor.”





ASGARİ ÜCRETLİLER AÇLIK İÇİNDE YAŞIYOR

“Fransa’da bir asgari ücretle 263 Kg tavuk, Belçika’da bir asgari ücretle 255 Kg ve Yunanistan’da bir asgari ücretle 372 Kg tavuk alınabiliyorken Türkiye’de asgari ücretle sadece 131 Kg tavuk alınabiliyor. Bu durum şekerde, yağda, pirinçte, soğanda, et ve sütte de geçerli. Bu ülkelerin hepsinde asgari ücretlinin alım gücü ülkemizdeki asgari ücretlinin alım gücünü kat be kat geride bırakmış durumda. Bir başka deyişle Avrupa ülkelerindeki asgari ücretliler bolluk, ülkemizdeki asgari ücretliler ise sefalet ve açlık içerisinde yaşıyor.”



