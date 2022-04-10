Respect hedef büyüttü: 'Ramazan, Burs ve Bağış Programı' bugün canlı yayında

Program, Emine Eroğlu, Mustafa Fidan, Recep Uzunallı, Dr. Ahmet Kurucan, Dr. Mahmut Akpınar ve Dr. İsmail Büyükçelebi'nin katılımı, Asım Yıldırım'ın sunumuyla Respect Türkçe Youtube kanalında, 10 Nisan Pazar günü TSİ 21’de, New York saatiyle 2 PM'de CANLI yayınlanacak.















"Bilginin hikmete dönüştüğü yer" sloganıyla hizmet veren, İslamî ilimlerin her alanında uzmanlar yetiştirmeyi hedefleyen ve bu gayeyle akademik çalışmaların yanısıra nitelikli sertifika programları da hazırlayan Respect School yetkilisi Beytullah Çolak, "Pazar günü lütfen kimseye randevu vermeyin. Zira duyacaklarınız sizin ve sevdiklerinizin hayatlarını olumlu yönde etkileyecek bilgiler içeriyor olacak" dedi.







Okulun Rektörü Süleyman Eriş de gayelerinin tüm insanlığa faydalı nitelikli ve donanımla insan yetiştirmek olduğunu belirterek, "İlmi, âlimi ve ilim kurumlarını sevip destekleyen değerli eğitim gönüllülerimiz! Rahmet ve bereket ayı Ramazan münasebetiyle, Respect Graduate School adına sizleri 2022 Yılı Ramazan Burs ve Bağış programımıza davet ediyoruz. Saygın bir İslamî ilimler üniversitesi olma yolunda Respect Graduate School'a olan desteğinizi yanımızda hissetmek bizlere güç verecektir. Bu ilim şöleninden dostlarınızın da istifadesi için onları da haberdar etmenizi rica ederiz. " diye konuştu.









BAĞIŞLARLA DAHA BÜYÜK HEDEFLERE!







Eriş şunları ifade etti:





"Respect Graduate School’un akademik hedeflerine ulaşmasında kendi kaynaklarını verimli kullanabilmesi kadar, takdir edersiniz ki aldığı bağışlar da önemli rol oynamaktadır. Yapacağınız bağışlarla Master öğrencilerini ve sertifika programları katılımcılarını burslar yoluyla destekleyebileceğiniz gibi; uluslararası projelerimizin, bir ilim limanı olan kütüphanemizin ve bir hidayet kapısı olan mescidimizin giderleri için de katkı sağlayabilirsiniz. Gelin, daha büyük projelere ve akademik atılımlara girişmesinde, bir İslam Üniversitesi olma gayesiyle yola çıkmış olan Respect Graduate School’a siz de destek olun."





Programın canlı yayınlanacağı link:



