Samanyolu Haber /Dünya / Yunanistan corona önlemlerini gevşetti /19 Nisan 2021 20:42

Yunanistan corona önlemlerini gevşetti

Yunanistan, 14 Mayıstan itibaren ülkeye giriş yapacak olan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri başta olmak üzere, ABD, Birleşik Krallık, Sırbistan, BAE ve İsrail'den gelen ziyaretçilere karantina şartının kaldırıldığını duyurdu.

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Yunanistan, ülkeye tatil amacıyla gelen yabancı turistlerin 14 Mayıs’tan itibaren karantina yükümlülüğünden muaf tutulacağını açıkladı. Atina yönetimi ülkeye giriş yapacak olan yabancı turistlerin karantina zorunluluğunun kaldırılacağı ülkelerin listesini yayınladı.

Yunanistan Turizm Bakanı Haris Theoharis söz konusu tarihten itibaren ülkeye giriş yapacak olan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri başta olmak üzere, ABD, Birleşik Krallık, Sırbistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail’den gelen ziyaretçilere 7 gün karantina uygulanmayacağını ifade etti

Öte yandan, Avrupa Parlamentosu’nun eski üyesi ve Yunanistan – Başka Bir Yol partisi lideri Notias Marias, Atina’ya turist akışını artırmak için Rus turistlere vizelerin kaldırılmasını önermişti.

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